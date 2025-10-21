Este domingo de elecciones será gratuito el pasaje de colectivo

Finalmente, este domingo 26 de octubre el pasaje en colectivos del área Metropolitana será gratuito para votantes. Este beneficio estará vigente únicamente entre las 8 y las 18.30 horas.

Salta21/10/2025

saeta

Con el fin de favorecer el deber de los  usuarios de concurrir a los centros de votación y cumplir con su deber cívico, este domingo 26 de octubre el pasaje en colectivos del área Metropolitana será gratuito para votantes.

Este beneficio estará vigente entre las 8 y las 18.30 horas, únicamente para mayores de 16 años, los que deberán asentar su tarjeta SAETA en las máquinas validadoras de los coches que NO descontarán el valor del pasaje.

Antes de las 8 y después de las 18.30hs regirá el valor normal de la tarifa de colectivos.

