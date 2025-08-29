Habrá un operativo de tránsito por el Milagrito de los Niños

Defensor del Pueblo: Tres fuera de carrera y cuatro objeciones a un mismo postulante
La Comisión del Concejo Deliberante inició el análisis de las postulaciones. Se registraron impugnaciones y presentaciones fuera de término.
La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, prepara un operativo especial por el Milagrito de los niños.
La celebración religiosa se llevará a cabo este viernes 29 de agosto, a partir de las 10.30, en las afueras de la Catedral. Teniendo en cuenta que se espera una participación masiva de escolares, padres y docentes, habrá cortes y filtros en los alrededores a partir de las 9.
Es por eso que desde el área disponen las siguientes medidas:
El recorrido de los niños se llevará a cabo en la calle España, entre Mitre y Zuviría. En la oportunidad, habrá renovación del Pacto de Fidelidad, adaptado a los niños.
El dispositivo se extenderá hasta la finalización de las ceremonias previstas y la total desconcentración de los asistentes.
Se solicita a la comunidad circular por vías alternativas y atender todas las recomendaciones del personal uniformado.
La convocatoria es a partir de las nueve, por lo que se desplegará un amplio operativo de tránsito para resguardar la seguridad. Se recomienda evitar la zona.
La Promoción LVIIº completó su capacitación con énfasis en disciplina, vocación de servicio y prácticas profesionales.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que impactarán en distintos puntos de la provincia.
Lo anunció la directora de la institución, Mercedes Sánchez, quien detalló que los requisitos están publicados en la página web de la escuela.
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
