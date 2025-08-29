Habrá un operativo de tránsito por el Milagrito de los Niños

El dispositivo se implementará este viernes desde las nueve en el centro de la ciudad, con cortes y filtros en las inmediaciones de la Catedral, donde se espera una masiva participación escolar.

Salta29/08/2025

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, prepara un operativo especial por el Milagrito de los niños.

La celebración religiosa se llevará a cabo este viernes 29 de agosto, a partir de las 10.30, en las afueras de la Catedral. Teniendo en cuenta que se espera una participación masiva de escolares, padres y docentes, habrá cortes y filtros en los alrededores a partir de las 9.

Es por eso que desde el área disponen las siguientes medidas:

  • San Martín – Buenos Aires (filtro)
  • Urquiza – Buenos Aires (filtro)
  • Alvarado – Buenos Aires (corte)
  • Dean Funes – España (corte)
  • Av. Belgrano – Mitre (corte)
  • Córdoba – Alvarado (filtro)

El recorrido de los niños se llevará a cabo en la calle España, entre Mitre y Zuviría. En la oportunidad, habrá renovación del Pacto de Fidelidad, adaptado a los niños. 

El dispositivo se extenderá hasta la finalización de las ceremonias previstas y la total desconcentración de los asistentes.

Se solicita a la comunidad circular por vías alternativas y atender todas las recomendaciones del personal uniformado.

