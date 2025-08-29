Gallardo, entre la celebración y la crítica: "Estamos cinco puntos"

n la noche de este jueves, River superó a Unión en la tanda de penales y avanzó a los cuartos de final gracias a dos de sus referentes: Franco Armani, clave con sus atajadas, y Gonzalo Montiel, quien convirtió el penal decisivo que selló la clasificación.

El Millonario no mostró su mejor versión y lo sintió en el resultado: no pudo imponerse en los 90 minutos ante el Tatengue y terminó sufriendo en los penales, donde finalmente logró meterse en la siguiente instancia.

En ese contexto, el director técnico Marcelo Gallardo compartió su análisis del partido, evaluó el rendimiento de algunos jugadores y anticipó lo que será el duelo frente a Palmeiras por la Copa Libertadores.

"Nuestro karma eran los penales. Creo que cambiamos esa situación adversa con dos definiciones en poco tiempo. Hay que saber sufrir y saber ganar", arrancó el Muñeco.

Luego, sobre los mismos tiros penales, agregó: "No nos agradan los penales, pero bienvenido sea. Hoy estamos con otra postura ante esta alternativa".

Acerca del tiempo regular, sostuvo: "Fue un partido parejo. Unión fue un equipo duro, físicamente con fuerza. Nos generó dolores de cabeza, pero tuvimos paciencia".

"Hoy no pudimos convertir las situaciones que tuvimos. Reconocemos que enfrentamos a un rival duro. Por momentos hicimos lo que habíamos planeado, pero nos costaba mover la pelota y no fuimos efectivos por dentro", agregó Gallardo.

El director técnico tampoco dejó de lado la autocrítica y expresó: "Me voy con el deseo de que el equipo siga mejorando. Hay que ser realistas con la vara que nosotros mismos nos ponemos. Si tuviera que ponerle un puntaje al equipo, hoy estamos en cinco puntos. Estamos en una línea entre el aprobado y el desaprobado".

Sobre Franco Armani, uno de los héroes de la noche al atajar dos penales para el Millonario, el entrenador declaró: "Ya está en la mesa de los grandes arqueros de River. Que él sienta que puede dar y prepararse para este tipo de situaciones, en las que antes no se sentía tan cómodo, habla muy bien de su voluntad. Me pone muy feliz por él. Se lo ha criticado injustamente y hoy está revirtiendo esa imagen que no era positiva”.

Por último, pero no menos importante, palpitó el cruce contra Palmeiras por la Copa Libertadores: "Acá todo el mundo dice del Palmeiras, pero en Brasil también se preocupan por enfrentar a River. Vamos a estar mejor mentalmente. Mientras tanto aprovecharemos este tiempo para mostrar presencia y tener un vuelo diferente. Soy optimista, va a ser muy parejo".

Con información de 442