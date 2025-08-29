El joven delantero argentino, sin lugar el los "Diablos rojos", es nuevo jugador de los "Blues" en una operación que se cerró por más de U$S 50 millones.
Gallardo, entre la celebración y la crítica: "Estamos cinco puntos"
El director técnico destacó la fortaleza del equipo para superar a Unión, pero reconoció que hay aspectos por mejorar de cara a los próximos desafíos.Deportes29/08/2025
n la noche de este jueves, River superó a Unión en la tanda de penales y avanzó a los cuartos de final gracias a dos de sus referentes: Franco Armani, clave con sus atajadas, y Gonzalo Montiel, quien convirtió el penal decisivo que selló la clasificación.
El Millonario no mostró su mejor versión y lo sintió en el resultado: no pudo imponerse en los 90 minutos ante el Tatengue y terminó sufriendo en los penales, donde finalmente logró meterse en la siguiente instancia.
En ese contexto, el director técnico Marcelo Gallardo compartió su análisis del partido, evaluó el rendimiento de algunos jugadores y anticipó lo que será el duelo frente a Palmeiras por la Copa Libertadores.
"Nuestro karma eran los penales. Creo que cambiamos esa situación adversa con dos definiciones en poco tiempo. Hay que saber sufrir y saber ganar", arrancó el Muñeco.
Luego, sobre los mismos tiros penales, agregó: "No nos agradan los penales, pero bienvenido sea. Hoy estamos con otra postura ante esta alternativa".
Acerca del tiempo regular, sostuvo: "Fue un partido parejo. Unión fue un equipo duro, físicamente con fuerza. Nos generó dolores de cabeza, pero tuvimos paciencia".
"Hoy no pudimos convertir las situaciones que tuvimos. Reconocemos que enfrentamos a un rival duro. Por momentos hicimos lo que habíamos planeado, pero nos costaba mover la pelota y no fuimos efectivos por dentro", agregó Gallardo.
El director técnico tampoco dejó de lado la autocrítica y expresó: "Me voy con el deseo de que el equipo siga mejorando. Hay que ser realistas con la vara que nosotros mismos nos ponemos. Si tuviera que ponerle un puntaje al equipo, hoy estamos en cinco puntos. Estamos en una línea entre el aprobado y el desaprobado".
Sobre Franco Armani, uno de los héroes de la noche al atajar dos penales para el Millonario, el entrenador declaró: "Ya está en la mesa de los grandes arqueros de River. Que él sienta que puede dar y prepararse para este tipo de situaciones, en las que antes no se sentía tan cómodo, habla muy bien de su voluntad. Me pone muy feliz por él. Se lo ha criticado injustamente y hoy está revirtiendo esa imagen que no era positiva”.
Por último, pero no menos importante, palpitó el cruce contra Palmeiras por la Copa Libertadores: "Acá todo el mundo dice del Palmeiras, pero en Brasil también se preocupan por enfrentar a River. Vamos a estar mejor mentalmente. Mientras tanto aprovecharemos este tiempo para mostrar presencia y tener un vuelo diferente. Soy optimista, va a ser muy parejo".
Con información de 442
El 'Millonario' y la 'Academia' se medirán en la próxima instancia, en un duelo con sabor especial. Será el reencuentro de Maxi Salas con su ex equipo.
Gran Premio de Países Bajos: Franco Colapinto finalizó en el puesto 18 en la primera práctica libreDeportes29/08/2025
El pilarense finalizó a 4 décimas de Pierre Gasly y por encima de Bearman y Antonelli, que no volvió a salir a pista tras un accidente. Así continúa el Gran Premio en Zandvoort
Definidos los cuartos de la Copa Argentina 2025: cruces confirmados y fechas de juegoDeportes29/08/2025
Finalizaron los octavos de final y ya están definidos los 8 mejores equipos del país. Todos los detalles.
Franco Armani atajó dos penales y fue héroe en Copa Argentina una semana después de lucirse en la tanda definitoria ante Libertad por Libertadores.
Scaloni anunció la lista de convocados de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas
Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Valentín Carboni vuelven a la nómina oficial. José Manuel López, la “sorpresa”. Facundo Medina y Ángel Correa, los “cortados” de la prelista inicial de 31 jugadores. Además, el entrenador volvió a considerar a Claudio Echeverri, Alan Varela y Julio Soler.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
La Justicia salteña trabaja en un protocolo para inteligencia artificial
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.