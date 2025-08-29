El joven delantero argentino, sin lugar el los "Diablos rojos", es nuevo jugador de los "Blues" en una operación que se cerró por más de U$S 50 millones.
Armani volvió a ser el héroe de River en los penales: “Nunca me doy por vencido”
Franco Armani atajó dos penales y fue héroe en Copa Argentina una semana después de lucirse en la tanda definitoria ante Libertad por Libertadores.Deportes29/08/2025
"Esto es así, es tenerse confianza”, declaró Franco Armani tras ser héroe en la clasificación de River Plate a cuartos de final de la Copa Argentina, y agregó: “Esto es estudiar, tener claro a los pateadores y estudiarlos. Después es un juego mental”.
El arquero de 38 años atajó dos tiros en la definición ante Unión, bloqueando el remate de Lucas Gamba y luciéndose ante Valentín Frascendini.
Hace siete días Franco Armani volaba en el Monumental para atajar el penal de Jorge Recalde y sentenciar la clasificación de River Plate a cuartos de final de la Copa Libertadores.
El efusivo festejo del arquero fue acorde a la gesta. River llevaba ocho eliminaciones en fila desde los doce pasos, y Franco Armani estuvo en varias de ellas.
River no ganaba una definición por penales desde la Copa Libertadores 2019, y en la última semana logró hacerlo dos veces.
Franco Armani fue un denominador común, destacando el trabajo de los pateadores pero sin quitarse mérito: “Yo no me doy por vencido, me pueden criticar, me pueden decir lo que quieran, pero yo nunca me doy por vencido, siempre en la vida fui un luchador, esto es fruto del trabajo, del sacrificio, de nunca darse por vencido, nunca me relajo, siempre quiero más y estamos en un club que exige”.
