‘Chiqui’ Tapia suma apoyo en el fútbol salteño: Central Norte, Juventud y Gimnasia

Los tres clubes grandes de Salta emitieron comunicados públicos en apoyo a la actual conducción de la AFA y al trabajo federal impulsado por Pablo Toviggino.

Deportes27/11/2025Ivana ChañiIvana Chañi

choqui tapia

En medio de un escenario de tensiones internas y versiones de intentos de intervención en el fútbol argentino, los principales clubes de Salta expresaron públicamente su respaldo a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, y al trabajo federal impulsado por Pablo Toviggino.

Por un lado, un comunicado institucional de Gimnasia y Tiro de Salta señaló que “proteger a los clubes es respetar a sus autoridades electas” y rechazó cualquier intento de desestabilización ajeno a los socios. El mensaje reafirmó la defensa de las asociaciones civiles y apoyó la legitimidad de la conducción de la AFA, surgida del “voto libre y reglamentario”.

360Dirigentes del fútbol respaldaron a 'Chiqui' Tapia: "Detrás de esta conducción"

En ese marco, el Club Atlético Central Norte difundió su propio mensaje, donde expresó su acompañamiento a la dirigencia nacional y destacó “una gestión que ha fortalecido a los clubes del interior, promoviendo un crecimiento equilibrado y una visión inclusiva del fútbol argentino”. Además, ratificó su compromiso con un proyecto “que escucha, acompaña y reconoce la función social de cada institución del país”.

choqui tapia (1)

En sintonía, el Centro Juventud Antoniana emitió un comunicado casi idéntico, respaldando a Tapia y al trabajo federal de Toviggino, y valorando las políticas que —según plantearon— fortalecieron a los clubes del interior y promovieron mayor equidad en el sistema del fútbol argentino.

Las manifestaciones públicas se producen en un momento en el que diversos clubes y ligas del país remarcan la importancia de defender la autonomía de las asociaciones civiles y el funcionamiento institucional dentro de la AFA.

 

