‘Chiqui’ Tapia suma apoyo en el fútbol salteño: Central Norte, Juventud y Gimnasia

Fernando “Teté” Quiroz seguirá siendo el entrenador de Gimnasia y Tiro durante la temporada 2026 de la Primera Nacional. Tras una serie de reuniones positivas con la dirigencia, el DT dio el visto bueno para continuar al frente del proyecto deportivo y en las próximas horas rubricará la firma de su nuevo contrato.
En medio de un escenario de tensiones internas y versiones de intentos de intervención en el fútbol argentino, los principales clubes de Salta expresaron públicamente su respaldo a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, y al trabajo federal impulsado por Pablo Toviggino.
Por un lado, un comunicado institucional de Gimnasia y Tiro de Salta señaló que “proteger a los clubes es respetar a sus autoridades electas” y rechazó cualquier intento de desestabilización ajeno a los socios. El mensaje reafirmó la defensa de las asociaciones civiles y apoyó la legitimidad de la conducción de la AFA, surgida del “voto libre y reglamentario”.
En ese marco, el Club Atlético Central Norte difundió su propio mensaje, donde expresó su acompañamiento a la dirigencia nacional y destacó “una gestión que ha fortalecido a los clubes del interior, promoviendo un crecimiento equilibrado y una visión inclusiva del fútbol argentino”. Además, ratificó su compromiso con un proyecto “que escucha, acompaña y reconoce la función social de cada institución del país”.
En sintonía, el Centro Juventud Antoniana emitió un comunicado casi idéntico, respaldando a Tapia y al trabajo federal de Toviggino, y valorando las políticas que —según plantearon— fortalecieron a los clubes del interior y promovieron mayor equidad en el sistema del fútbol argentino.
Las manifestaciones públicas se producen en un momento en el que diversos clubes y ligas del país remarcan la importancia de defender la autonomía de las asociaciones civiles y el funcionamiento institucional dentro de la AFA.
