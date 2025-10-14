Platense y Riestra empataron en Vicente López y le dieron aire a Boca y River

En un duelo intenso por la fecha 12 del Torneo Clausura, Platense y Deportivo Riestra empataron 1-1 en Vicente López. Alexander Díaz abrió el marcador para el conjunto visitante, pero Oscar Salomón empató para el Calamar, que no pudo aprovechar el hombre de más tras la expulsión de Pedro Ramírez al cierre del primer tiempo.

Con este resultado, Riestra quedó como único líder de la Zona B con 24 puntos, uno por encima de Lanús (23), aunque no logró ingresar en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Platense, en tanto, suma 11 unidades y ocupa el puesto 12, con un partido pendiente ante Independiente.

El empate fue bien recibido por Boca y River, que siguen de cerca la lucha por los primeros puestos en la tabla anual. Actualmente, Riestra se mantiene quinto con 48 puntos, en zona de Copa Sudamericana 2026, mientras que Platense ya tiene asegurado su lugar en la Libertadores del año próximo gracias a su consagración en el Torneo Apertura.

En la próxima fecha, el equipo de Vicente López visitará a Rosario Central el domingo, mientras que el Malevo recibirá el lunes a Instituto de Córdoba en su estadio, buscando consolidar su liderazgo en la recta final del campeonato.

Con información de 442