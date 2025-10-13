Hinchas de San Lorenzo echaron a Marcelo Moretti, que se fue de Boedo en un patrullero

Este lunes, Marcelo Moretti, recientemente restituido por la justicia en el cargo de presidente, se presentó en la sede de San Lorenzo en Avenida La Plata acompañado por un nutrido escudo de policías, a modo de custodia.

Un grupo de hinchas, alertado de esta situación, se presentó en la puerta de la sede, exigiendo su inmediata salida. Ya se había instalado un fuerte y multitudinario cordón policial preventivo.

Cerca de las 19, los hinchas se cruzaron con la policía y, en el medio del caos, Moretti salió corriendo y escoltado por los efectivos, resguardado en un móvil policial. Una imagen que será difícil de olvidar.

Su regreso a las oficinas del club se dio en medio de un clima interno caldeado, con las secuelas de la derrota por 1-0 en el Nuevo Gasómetro frente a San Martín de San Juan y los fuertes reclamos de los hinchas que exigen elecciones anticipadas y la salida de toda la dirigencia.

Moretti decidió regresar al edificio administrativo con la intención de retomar el control habitual del club, luego de que la Justicia anulara la reunión de comisión directiva ocurrida el 16 de septiembre, en la que se había consumado la acefalía, y dejara sin efecto la Asamblea Extraordinaria que debía realizarse este lunes.