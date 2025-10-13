El delantero francés Kylian Mbappé sorprendió al mundo del fútbol con una declaración sincera y autocrítica al referirse a la final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se consagró campeona tras vencer a Francia en una definición inolvidable.
Hinchas de San Lorenzo echaron a Marcelo Moretti, que se fue de Boedo en un patrullero
El dirigente volvió al club; un grupo de hinchas acudió a la sede y provocó su salida.Deportes13/10/2025
Este lunes, Marcelo Moretti, recientemente restituido por la justicia en el cargo de presidente, se presentó en la sede de San Lorenzo en Avenida La Plata acompañado por un nutrido escudo de policías, a modo de custodia.
Un grupo de hinchas, alertado de esta situación, se presentó en la puerta de la sede, exigiendo su inmediata salida. Ya se había instalado un fuerte y multitudinario cordón policial preventivo.
Cerca de las 19, los hinchas se cruzaron con la policía y, en el medio del caos, Moretti salió corriendo y escoltado por los efectivos, resguardado en un móvil policial. Una imagen que será difícil de olvidar.
Su regreso a las oficinas del club se dio en medio de un clima interno caldeado, con las secuelas de la derrota por 1-0 en el Nuevo Gasómetro frente a San Martín de San Juan y los fuertes reclamos de los hinchas que exigen elecciones anticipadas y la salida de toda la dirigencia.
Moretti decidió regresar al edificio administrativo con la intención de retomar el control habitual del club, luego de que la Justicia anulara la reunión de comisión directiva ocurrida el 16 de septiembre, en la que se había consumado la acefalía, y dejara sin efecto la Asamblea Extraordinaria que debía realizarse este lunes.
"Marcelo Moretti":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 13, 2025
Por su salida de la sede de San Lorenzo durante las protestas en su contra pic.twitter.com/Cp3q65KCcz
El certamen se disputó en el Sporting Club Salta y reunió a las mejores juveniles del continente. Los campeones fueron Manuela Medina Castro (Colombia), Manuel Paniagua Alexenicer (Argentina), Caira Vega Gudiño (Argentina) y Thiago Veronezi Ribeiro (Brasil).
La Selección Argentina practica hoy en las instalaciones de Inter Miami a la espera del amistoso de mañana ante Puerto Rico a las 20:30 . Durante la jornada se espera la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni
Selección Sub 20 se medirá el miércoles, desde la 20.00, ante Colombia por un lugar en la final del Mundial. La otra semifinal será Marruecos ante Francia.
El conjunto de Avellaneda cuenta con muchas bajas en la previa al duelo copero que se jugará en Río de Janeiro.
Confirmado: Gimnasia y Tiro ante Estudiantes de Río Cuarto por los cuartos del Reducido con día y horarioDeportes13/10/2025
El "Albo" pondrá primera en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional este sábado a las 22, cuando reciba en el estadio Gigante del Norte a Estudiantes de Río Cuarto, en el partido de ida de una serie que promete ser intensa y con mucho en juego.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Pericia preliminar de Cordeyro: Asfixia y lesiones superficiales por el fuego; harán estudios complementariosJudiciales12/10/2025
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.