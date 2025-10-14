La albirroja volverá a jugar dos encuentros de preparación en noviembre próximo en los Estados Unidos de América.
La Selección Argentina cierra su gira ante Puerto Rico en Miami
Tras la victoria ante Venezuela, Scaloni planea rotación total del equipo y evalúa darle minutos a Lionel Messi, que viene de jugar con Inter. Se juega desde las 21.Deportes14/10/2025
La Selección Argentina enfrentará este martes desde las 21:00 a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, en lo que será el segundo amistoso de la ventana FIFA de octubre. Con la mirada puesta en el Mundial 2026, Lionel Scaloni buscará que todos los futbolistas convocados tengan participación, probando variantes y nuevos nombres en el once.
El capitán Lionel Messi podría tener algunos minutos en cancha, aunque no será titular. El rosarino viene de brillar en el Inter Miami, donde marcó un doblete ante Atlanta United, y el cuerpo técnico evaluará su condición física antes del encuentro.
En el primer amistoso de la gira, la Albiceleste venció 1-0 a Venezuela con un gol de Giovani Lo Celso, quien lo dedicó al recientemente fallecido Miguel Ángel Russo, en un gesto que conmovió al fútbol argentino. Ahora, el conjunto nacional se medirá por primera vez en la historia ante Puerto Rico, buscando cerrar la doble fecha con buenas sensaciones.
De cara al compromiso, Scaloni planea un equipo alternativo, con la presencia de Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister desde el arranque, quienes no fueron titulares —y en algunos casos ni sumaron minutos— frente a la Vinotinto. Además, se esperan los debutes de José López y Lautaro Rivero con la celeste y blanca, en un contexto ideal para seguir sumando opciones y observaciones de cara al armado definitivo de la lista mundialista.
A diez meses del debut en la próxima Copa del Mundo, el seleccionador argentino busca mantener la competitividad y ampliar la base de jugadores, en una nueva prueba que servirá para ajustar detalles rumbo a la defensa del título obtenido en Qatar 2022.
Posibles formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, José López y Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.
Puerto Rico: ebastián Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolás Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O' Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti y Steven Echevarría. DT: Charlie Trout.
Hora: 21:00
TV: TyC Sports y Telefé.
Estadio: Chase Stadium, Miami.
Árbitro: a designar
Con información de Doble Amarilla
El Scratch ganaba 2-0, pero los nipones se lo dieron vuelta y se llevaron el partido por 3-2.
El Malevo se adelantó con un gol de Alexander Díaz, pero Oscar Salomón igualó para el Calamar. Riestra terminó con diez por la expulsión de Ramírez y no logró meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Scaloni confirmó que algunos debutantes jugarán ante Puerto Rico y dejó abierta la chance de MessiDeportes14/10/2025
El entrenador de la "Albiceleste" brindó una conferencia de prensa en la previa del amistoso con Puerto Rico de este martes. Se refirió a la presencia del astro, que fue titular el sábado en Inter Miami, y a los nuevos convocados.
La Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL rechazó el pedido del club de Avellaneda y confirmó la sanción antes impuesta de 14 partidos sin público y la multa económica. El club buscará revertir el fallo e irá hasta la última instancia para tratar de revertirlo.
Hinchas de San Lorenzo echaron a Marcelo Moretti, que se fue de Boedo en un patrulleroDeportes13/10/2025
El dirigente volvió al club; un grupo de hinchas acudió a la sede y provocó su salida.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.