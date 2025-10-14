La Selección Argentina cierra su gira ante Puerto Rico en Miami

La Selección Argentina enfrentará este martes desde las 21:00 a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, en lo que será el segundo amistoso de la ventana FIFA de octubre. Con la mirada puesta en el Mundial 2026, Lionel Scaloni buscará que todos los futbolistas convocados tengan participación, probando variantes y nuevos nombres en el once.

El capitán Lionel Messi podría tener algunos minutos en cancha, aunque no será titular. El rosarino viene de brillar en el Inter Miami, donde marcó un doblete ante Atlanta United, y el cuerpo técnico evaluará su condición física antes del encuentro.

En el primer amistoso de la gira, la Albiceleste venció 1-0 a Venezuela con un gol de Giovani Lo Celso, quien lo dedicó al recientemente fallecido Miguel Ángel Russo, en un gesto que conmovió al fútbol argentino. Ahora, el conjunto nacional se medirá por primera vez en la historia ante Puerto Rico, buscando cerrar la doble fecha con buenas sensaciones.

De cara al compromiso, Scaloni planea un equipo alternativo, con la presencia de Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister desde el arranque, quienes no fueron titulares —y en algunos casos ni sumaron minutos— frente a la Vinotinto. Además, se esperan los debutes de José López y Lautaro Rivero con la celeste y blanca, en un contexto ideal para seguir sumando opciones y observaciones de cara al armado definitivo de la lista mundialista.

A diez meses del debut en la próxima Copa del Mundo, el seleccionador argentino busca mantener la competitividad y ampliar la base de jugadores, en una nueva prueba que servirá para ajustar detalles rumbo a la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, José López y Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: ebastián Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolás Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O' Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti y Steven Echevarría. DT: Charlie Trout.

Hora: 21:00

TV: TyC Sports y Telefé.

Estadio: Chase Stadium, Miami.

Árbitro: a designar

Con información de Doble Amarilla