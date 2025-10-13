Mbappé: “Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido”

“Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido”, reconoció Mbappé en una entrevista reciente con medios europeos, al ser consultado sobre aquel histórico encuentro que terminó 3 a 3 y se definió por penales.

El capitán del seleccionado francés, figura y autor de tres goles en esa final, destacó además el nivel de Lionel Messi y del equipo dirigido por Lionel Scaloni, al que calificó como “muy completo, intenso y con una mentalidad impresionante”.

Mbappé, que fue máximo goleador del certamen, señaló que esa derrota “dolió mucho” pero que “cuando el rival es mejor, solo queda felicitarlo”.

“Fue un gran partido, uno de los mejores en la historia de los Mundiales, y lo ganó quien más lo buscó”, resumió el delantero del Real Madrid.

Las palabras del astro francés volvieron a encender la repercusión en redes sociales, donde los hinchas argentinos destacaron su gesto deportivo y la humildad del crack, que hasta entonces había evitado referirse en detalle a aquella final.