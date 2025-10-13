Mbappé: “Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido”

El certamen se disputó en el Sporting Club Salta y reunió a las mejores juveniles del continente. Los campeones fueron Manuela Medina Castro (Colombia), Manuel Paniagua Alexenicer (Argentina), Caira Vega Gudiño (Argentina) y Thiago Veronezi Ribeiro (Brasil).
El delantero francés Kylian Mbappé sorprendió al mundo del fútbol con una declaración sincera y autocrítica al referirse a la final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se consagró campeona tras vencer a Francia en una definición inolvidable.Deportes13/10/2025
“Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido”, reconoció Mbappé en una entrevista reciente con medios europeos, al ser consultado sobre aquel histórico encuentro que terminó 3 a 3 y se definió por penales.
El capitán del seleccionado francés, figura y autor de tres goles en esa final, destacó además el nivel de Lionel Messi y del equipo dirigido por Lionel Scaloni, al que calificó como “muy completo, intenso y con una mentalidad impresionante”.
Mbappé, que fue máximo goleador del certamen, señaló que esa derrota “dolió mucho” pero que “cuando el rival es mejor, solo queda felicitarlo”.
“Fue un gran partido, uno de los mejores en la historia de los Mundiales, y lo ganó quien más lo buscó”, resumió el delantero del Real Madrid.
Las palabras del astro francés volvieron a encender la repercusión en redes sociales, donde los hinchas argentinos destacaron su gesto deportivo y la humildad del crack, que hasta entonces había evitado referirse en detalle a aquella final.
La Selección Argentina practica hoy en las instalaciones de Inter Miami a la espera del amistoso de mañana ante Puerto Rico a las 20:30 . Durante la jornada se espera la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni
Selección Sub 20 se medirá el miércoles, desde la 20.00, ante Colombia por un lugar en la final del Mundial. La otra semifinal será Marruecos ante Francia.
El conjunto de Avellaneda cuenta con muchas bajas en la previa al duelo copero que se jugará en Río de Janeiro.
El "Albo" pondrá primera en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional este sábado a las 22, cuando reciba en el estadio Gigante del Norte a Estudiantes de Río Cuarto, en el partido de ida de una serie que promete ser intensa y con mucho en juego.
Tras la primer fase de eliminación y la final por el primer ascenso, ganada por Gimnasia de Mendoza, ya se conocen los ocho equipos que lucharán por ese cupo.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Pericia preliminar de Cordeyro: Asfixia y lesiones superficiales por el fuego; harán estudios complementariosJudiciales12/10/2025
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.