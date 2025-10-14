Independiente apelará ante el TAS tras mantenerse la severa sanción de Conmebol

La Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL resolvió rechazar el recurso presentado por Independiente y ratificó la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria, tras los incidentes ocurridos en el partido ante Universidad de Chile, disputado el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América.

De esta manera, el “Rojo” deberá cumplir con una suspensión de 14 partidos sin público, además de una multa económica y la expulsión de la actual edición de la Copa Sudamericana. La medida fue confirmada por el organismo sudamericano, que mantuvo en pie el fallo de primera instancia.

Pese al nuevo revés, el Club Atlético Independiente no se quedará de brazos cruzados: una vez que la CONMEBOL envíe los fundamentos del fallo, la dirigencia presentará un recurso ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), según pudo saber Doble Amarilla. El club de Avellaneda tendrá un plazo de 21 días para elevar su apelación, con el objetivo de reducir la sanción y recuperar la presencia de su público lo antes posible.

La sanción surge a raíz de los incidentes en las tribunas y el ingreso de hinchas al campo de juego durante el encuentro ante el conjunto chileno, que llevaron a la suspensión del partido y posterior descalificación de Independiente de la competencia internacional.

Ahora, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros espera que el TAS revise el caso y permita atenuar el castigo, en busca de volver a jugar con su gente en el estadio de Avellaneda y dejar atrás un episodio que golpeó fuerte al club.

Independiente había expulsado 25 socios que participaron de la noche de los hechos de violencia

Mediante un comunicado, el club de Avellaneda indicó que “ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia” y que "las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables".

Desde el "Rojo" prometieron una colaboración total con la justicia. "Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde", manifestaron, buscando deslindar responsabilidad en el caos generado por los visitantes y garantizar que los responsables sean sancionados.

Además, el club había anunciado que los barras identificados “serían expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida”.

Independiente empataba ante la U de Chile, pero el partido fue cancelado por serios incidentes

Independiente empataba 1 a 1 frente a la Universidad de Chile, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Avellaneda. Sin embargo, el encuentro fue cancelado por cancelado por serios incidentes en las tribunas.

A los 11', Lucas Assadi abrió el marcador para el conjunto de Gustavo Álvarez, en tanto que Santiago Montiel igualó las acciones sobre el 27'.

En el inicio del segundo tiempo, incidentes por parte de la parcialidad de la “U” en la Tribuna Pavoni Alta obligaron a la detención del partido por parte del colegiado uruguayo Gustavo Tejera.

En varios videos en las redes sociales, se observa como los simpatizantes del cuadro azul prendieron fuego butacas, arrojaron botellas y piedras al sector de Independiente y portando palos de gran tamaño.

El altercado sucedió debido a que hinchas de la U. de Chile robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local. Ante esto, sus pares de Los Diablos Rojos intentaron alcanzar la zona en la que se encontraban los trasandinos.

Además, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro azul desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos fanáticos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro de las inmediaciones del Libertadores de América. A su vez, buscaron elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos a las gradas de abajo.

A pesar de los actos de vandalismo lo Policia no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia, por lo que el árbitro y la organización cancelaron el partido.

Con información de Doble Amarilla