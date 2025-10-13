El Centro Regional de Hemoterapia instalará su móvil para recibir donaciones voluntarias y garantizar el abastecimiento de sangre en hospitales públicos.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.Salta13/10/2025Agustina Tolaba
El hallazgo del cuerpo del ex comisario Vicente Osvaldo Cordeyro en el cerro Elefante conmocionó a Salta. Por Aries el Dr. Nicolás Vedia, licenciado en seguridad, comisario general retirado y amigo cercano de Cordeyro, habló de la figura del ex titular de Investigaciones y el impacto de su pérdida en la comunidad policial y la sociedad.
“Es una inmensa tristeza; cuesta expresarse porque Vicente era un ejemplo de vida, una persona sencilla, humilde, honesta y con ganas de vivir. Siempre fue un docente, un guía en materia de seguridad”, afirmó Vedia.
El profesional recordó la trayectoria de Cordeyro y su disposición para colaborar con colegas: “Era deportista, tenía una familia constituida, y en su ámbito profesional siempre daba recomendaciones, orientación, capacitación. Fue una persona que marcó a todos los que trabajamos con él”.
Asimismo, Vedia enfatizó en que “Vicente hablaba de seguridad pública, de la protección de la sociedad, de los bienes y de la prevención del delito. Esto debe quedar claro: su análisis era técnico y abarcaba todo lo que afecta a la seguridad provincial, es decir, su especialidad”.
Sobre la investigación en curso, el Dr. Vedia destacó la necesidad de obtener información completa y precisa: “Tenemos confianza en que la justicia esclarecerá el hecho. Queremos que se diga toda la verdad y que haya justicia, porque lo merecemos, para la policía, para la familia y para toda la sociedad”.
