Scaloni confirmó que algunos debutantes jugarán ante Puerto Rico y dejó abierta la chance de Messi

Lionel Scaloni fue cauto sobre Lionel Messi y aseguró que definirá si sumará minutos luego del entrenamiento de esta tarde. Además, dejó abierta la puerta para le debut de los nuevos convocados en la conferencia de prensa previa al amistoso de este martes ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami.

"Lo vi jugar el sábado, terminó bien por lo que sé, todavía no hablé. Ahora tenemos el último entrenamiento y como siempre hacemos, hablaré con él y si está en condiciones, mañana jugará", indicó Scaloni sobre Messi, que fue titular el fin de semana en la victoria de Inter Miami.

Y agregó: "A nosotros no nos deja de sorprender el impacto de Messi, cada vez que sucede nos quedamos con la boca abierta. Vamos a hablar con él y ver si está en condiciones de jugar, si volvió entiendo que está bien para jugar. Hoy lo consultaremos".

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de que los nuevos convocados, como lo son José López, Lautaro Rivero y Aníbal Moreno, puedan sumar minutos. "Creemos que es un lindo partido para ver a los nuevos y que puedan demostrar su valía y si podemos seguir contando con ellos", indicó.

Luego, el entrenador hizo referencia a la situación de Matías Soulé, tras las polémicas declaraciones de su representante en las que sembró dudas sobre su elección entre Argentina e Italia. "Soulé está en el radar como muchos otros chicos que creemos que nos pueden aportar. Él, (Facundo) Buonanotte (Alejadro) Garnacho, (Valentín) Carboni, son chicos con futuro de Selección.

El entrenador también dedicó palabras hacia dos de los futbolistas del plantel. "Mastantuono poco a poco nos va a ir dando cada vez más, va madurando y teniendo los pasos que tiene que tener un chico de 18 años y sin apresurarse. Va a tener la importancia que creamos y creo que está capacitado para poder jugar y brindarnos su fútbol", expresó, sobre el futbolista. Cabe remarcar que no estará presente debido a que fue desafectado por lesión.

En tanto, sobre el "Flaco" López, goleador de Palmeiras, expresó: "El Flaco López ha pegado un salto importante, está creyendo en lo que es, que es un gran jugador. Si todo va bien, tendrá su oportunidad mañana".

El técnico fue consultado sobre los jugadores más destacados del plantel: "El equipo me sorprende, el alma de grupo. Tenemos en claro que ganamos y perdemos todos, no destacaría a uno, sino a todos. Nosotros miramos que un jugador juegue bien a la pelota, que sea buen tipo pero lo principal es que juegue bien".

Por otro lado, sobre el rival de este martes, analizó: "Hemos analizado a la selección, ha hecho buenos partidos, ha terminado en la clasificación anterior a un punto de El Salvador con quien jugamos el año pasado. Creemos que no hay rival fácil, el máximo respeto y que puedan disfrutar del partido la gente de Puerto Rico".

Scaloni también hizo mención a la "rivalidad" que existe con el seleccionado mexicano e intentó bajarle el tono. "Tengo un gran respeto por México, una cultura futbolística enorme y una gran selección. Es más de lo que se alimenta la prensa y las redes sociales", señaló.

El buen momento de la Selección Sub-20 en el Mundial

Lionel Scaloni destacó el presente de la "Albiceleste" en el certamen que se disputa en Chile y resaltó el trabajo de todos los responsables de los seleccionados juveniles. "El trabajo que están haciendo en juveniles desde Bernardo Romeo, Placente, Quiroga, Garcés... todos los que están trabajando en juveniles lo hacen con un amor a la camiseta y por querer que los chicos aprendan, es envidiable", indicó.

"Contentos porque más allá del resultado hacen lo que uno les pide que es brindarse al máximo y por qué no algún día tener su chance con la selección", agregó, sobre la chance de que los futbolistas puedan jugar en la Mayor en el futuro.

Con información de Doble Amarilla