A pesar de la división del peronismo en tres bloques, el Partido de la Victoria se esfuerza en polarizar la elección con LLA. Desde el Kirchnerismo "duro" aseguran que la elección se define entre quienes están a favor y en contra de Milei.
Quintana: “El peronismo busca salvar a un gobierno quebrado en vez de enfrentarlo”
El candidato de Política Obrera criticó a la oposición tradicional por discutir un operativo de salvataje al oficialismo en plena crisis económica.Cara a Cara29/08/2025
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el candidato a diputado nacional por Política Obrera, Julio Quintana, afirmó que el gobierno de Javier Milei atraviesa un límite político y económico que lo deja sin margen para profundizar el ajuste. “Este gobierno ya no tiene autoridad para llevar adelante un ajuste contra la población trabajadora, como el que viene aplicando y que causó un desmadre social fenomenal”, advirtió.
En ese sentido, Quintana criticó el levantamiento del cepo cambiario dispuesto por el Ejecutivo: “Desde esa medida se fugaron 11.000 millones de dólares. Milei dijo que así iban a venir inversiones, pero inversiones no vino ninguna, y lo único que creció fue la recesión y el empobrecimiento de las mayorías populares”.
El dirigente también hizo referencia al rol de la oposición tradicional. “En lugar de desenvolver una oposición consecuente contra el gobierno, los sectores del peronismo discuten un operativo de salvataje para ver cómo encarrilan un gobierno quebrado y claramente antipopular”, cuestionó.
Frente a este panorama, Quintana destacó la importancia de las próximas elecciones: “Votar una alternativa obrera y socialista no es solo un problema de convicción, sino una necesidad para dar una salida a la crisis. No se sale sin un programa, una estrategia política y un interés social que represente al conjunto de la masa laboriosa del país. Eso es lo que plantea Política Obrera en esta elección”, concluyó.
