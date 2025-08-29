Leavy: “Siempre fui leal a un proyecto”

En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, el senador nacional Sergio Leavy afirmó que su tarea en la Cámara Alta fue reconocida por distintos bloques políticos.

“Creo que estoy trabajando defendiendo un proyecto en el Senado de la Nación. Hicimos una trinchera para que la motosierra no siga lastimando a los argentinos”, expresó.

Leavy destacó que sus pares valoran su compromiso: “Si algo reconocen en mí es la lealtad a un proyecto. Siempre voté lo mismo y los que me eligieron están conformes con lo que venimos haciendo”.

El legislador recordó su experiencia en Tartagal y subrayó la importancia de dedicarse a la labor legislativa: “Si querés ser un buen legislador no tenés territorio, tenés que dedicarte a las comisiones. Nosotros logramos combinar trabajo territorial con un fuerte desempeño en el Congreso”.

Sobre los intentos de acuerdos con otros espacios, reconoció: “Buscamos la unidad con distintos sectores, incluso con radicales, para enfrentar a este gobierno. Pero hubo dirigentes zigzagueantes y no se pudo concretar la alianza”.

Leavy remarcó que los senadores del norte deben actuar unidos: “En el Norte Grande somos 10 provincias y 30 senadores. Tenemos que defender nuestras provincias y lograr una tarifa diferenciada para las zonas cálidas”.