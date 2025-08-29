A pesar de la división del peronismo en tres bloques, el Partido de la Victoria se esfuerza en polarizar la elección con LLA. Desde el Kirchnerismo "duro" aseguran que la elección se define entre quienes están a favor y en contra de Milei.
Leavy: “Siempre fui leal a un proyecto”
El senador nacional Sergio Leavy, candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria, aseguró en Cara a Cara que su rol legislativo fue clave para defender a los argentinos frente a las políticas del gobierno de Javier Milei.Cara a Cara29/08/2025Ivana Chañi
En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, el senador nacional Sergio Leavy afirmó que su tarea en la Cámara Alta fue reconocida por distintos bloques políticos.
“Creo que estoy trabajando defendiendo un proyecto en el Senado de la Nación. Hicimos una trinchera para que la motosierra no siga lastimando a los argentinos”, expresó.
Leavy destacó que sus pares valoran su compromiso: “Si algo reconocen en mí es la lealtad a un proyecto. Siempre voté lo mismo y los que me eligieron están conformes con lo que venimos haciendo”.
El legislador recordó su experiencia en Tartagal y subrayó la importancia de dedicarse a la labor legislativa: “Si querés ser un buen legislador no tenés territorio, tenés que dedicarte a las comisiones. Nosotros logramos combinar trabajo territorial con un fuerte desempeño en el Congreso”.
Sobre los intentos de acuerdos con otros espacios, reconoció: “Buscamos la unidad con distintos sectores, incluso con radicales, para enfrentar a este gobierno. Pero hubo dirigentes zigzagueantes y no se pudo concretar la alianza”.
Leavy remarcó que los senadores del norte deben actuar unidos: “En el Norte Grande somos 10 provincias y 30 senadores. Tenemos que defender nuestras provincias y lograr una tarifa diferenciada para las zonas cálidas”.
Para Leavy, los incidentes con Milei fueron “armados” y hay una provocación a la gente
El senador nacional Sergio Leavy, criticó en Cara a Cara al presidente Javier Milei, a quien acusó de provocar a la sociedad y de incumplir promesas de campaña.
Quintana: “El peronismo busca salvar a un gobierno quebrado en vez de enfrentarlo”Cara a Cara29/08/2025
El candidato de Política Obrera criticó a la oposición tradicional por discutir un operativo de salvataje al oficialismo en plena crisis económica.
Política Obrera advirtió que “el barco de Milei se hunde” y reclamó una salida socialistaCara a Cara29/08/2025
El candidato a diputado nacional aseguró que la interna oficialista refleja una crisis terminal y denunció que el levantamiento del cepo solo provocó fuga de capitales y no atrajo inversiones.
Leavy defendió a Cristina y cuestionó a los interventores del PJ
El senador Sergio Leavy aseguró en Cara a Cara que Cristina Kirchner mantiene el liderazgo de su espacio y que merece mayor respaldo político.
Finanzas, no economía: Dib Ashur alertó por endeudamiento y pérdida de industria nacional
El ministro Dib Ashur sostuvo que el Gobierno nacional prioriza las finanzas por sobre la producción y advirtió sobre los riesgos de desindustrialización.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
La Justicia salteña trabaja en un protocolo para inteligencia artificial
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Álvarez contra Del Frari como defensor del pueblo: “No va a morder la mano que le da de comer”
La concejal presentó una impugnación contra la postulación de Martin Del Frari al puesto y sostuvo que no cumple los requisitos establecidos.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.