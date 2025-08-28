“El presidente logró un enfrentamiento entre la sociedad”, dijo Marcela Jesús

En Día de Miércoles, la candidata a diputada nacional por el Partido de la Victoria, Marcela Jesús, cuestionó los procedimientos implementados para la renovación de certificados de discapacidad y denunció que en algunos casos se estarían pidiendo “coimas” para avanzar con los trámites.

“Volver a pedirle a un ciego que demuestre que es ciego me parece una barbaridad. Con solo ver a una persona con síndrome de Down o a una joven paralítica se nota su condición, no hace falta someterlos a trámites interminables”, expresó.

En ese sentido, recordó que situaciones similares ya habían ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando asociaciones vinculadas a la discapacidad se movilizaban semanalmente en reclamo. “Yo no estoy en contra de que se audite, porque también hay personas que falsean certificados, pero no podemos meter a todos en la misma bolsa”, aclaró.

Jesús aseguró que su proyecto político “se trata de defender a la gente” y apuntó contra las políticas actuales del Gobierno nacional, a las que calificó de “crueles”. “Hoy la gente no puede pagar medicamentos, no hay plata para el incentivo docente, se quitaron remedios a jubilados y oncológicos. Una madre me llamó desesperada porque le sacaron el tratamiento a su hijo con convulsiones que cuesta 80 mil pesos por mes. ¿Cómo hace alguien que cobra un salario mínimo para afrontarlo?”, cuestionó.

Por último, criticó los despidos en distintos organismos estatales y los efectos de esas medidas sobre la sociedad: “El presidente logró que estemos enfrentados entre nosotros. Hoy echan a trabajadores que no tienen dónde reinsertarse, y no me puedo reír de que alguien pierda su empleo. La gente está padeciendo porque no le alcanza para nada”, concluyó.