Por qué la FIFA sancionó a la Selección Argentina

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, comunicará los alcances del descargo y la defensa presentados.
La FIFA aplicó una sanción a Argentina que obliga a habilitar un sector del Monumental exclusivamente para público infantil y organizaciones sociales, como medida contra la discriminación en los estadios.Deportes27/08/2025
La Selección Argentina enfrentará a Venezuela el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, pero lo hará bajo una disposición especial de la FIFA.
Luego del empate 1-1 ante Colombia, FIFA sancionó a la Albiceleste con la obligación de destinar la tribuna Centenario Baja a público infantil de diferentes clubes y a organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la discriminación.
Según comunicó la AFA, además se desplegará una bandera en la Centenario Alta con un mensaje alusivo, con el objetivo de reforzar la concientización. “La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista”, indicó el comunicado oficial.
Cabe recordar que la FIFA ya había abierto un expediente tras los cánticos racistas en el triunfo 4-1 de Argentina sobre Brasil, que en un principio podía derivar en una reducción de público frente a Colombia, aunque finalmente el partido se disputó a estadio lleno.
Más allá de la sanción, el conjunto de Lionel Scaloni ya se encuentra clasificado al Mundial 2026 y buscará seguir sumando en el camino clasificatorio. Venezuela, en cambio, mantiene vivas sus chances de conseguir la primera clasificación de su historia y llegará al Monumental con la ilusión intacta.
Cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para ver a la Selección Argentina vs Venezuela
Las entradas se adquieren exclusivamente de manera online por la plataforma Deportick. La venta general comenzará a las 17 hs del miércoles 27 de agosto, con una preventa exclusiva para clientes de American Express desde la misma hora del martes 26.
Popular: $90.000
Popular MENOR: $29.000
Sívori y Centenario ALTA: $158.000
Sívori y Centenario MEDIA: $320.000
San Martín y Belgrano ALTA: $260.000
San Martín y Belgrano BAJA: $450.000
San Martín y Belgrano MEDIA: $480.000
Una vez compradas, las entradas deberán ser canjeadas de manera física en las boleterías del Estadio Monumental en los días previos al partido:
Sábado 30/08: todos los sectores de 9 a 13 hs
Lunes 01/09: todos los sectores de 9 a 15 hs
Martes 02/09: todos los sectores de 9 a 15 hs
Miércoles 03/09: todos los sectores de 9 a 15 hs
Con información de 442
