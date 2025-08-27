Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel

Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Política27/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

elecciones 2025 (3)

El sorteo, que tuvo lugar en el Juzgado Electoral, definió los lugares que ocuparán las listas en la Boleta Única Papel para los comicios en los que Salta elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados y Senadores. En juego están tres bancas en cada una de las cámaras.

El detalle:

1° Lista 3 Unión Cívica Radical

2° Lista 501 Primero Los Salteños

3° Lista 54 Partido de la Victoria

4° Lista 96 La Libertad Avanza

5° Lista 240 Partido Renacer

6° Lista 92 Política Obrera

7° Lista 13 Movimiento al Socialismo

8° Lista 503 Fuerza Patria

9° Lista 502 Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad 

WhatsApp Image 2025-08-27 at 09.13.36Elecciones 2025: Hoy comienza la campaña y sorteo de lugares en la Boleta Única Papel

Orden de las listas boleta única papel 2025

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail