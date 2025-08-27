El presidente de Diputados aseguró que los vínculos con los Kovalivker son ajenos a la gestión estatal y cuestionó el momento elegido para la difusión de los audios.
Elecciones 2025: Hoy comienza la campaña y sorteo de lugares en la Boleta Única Papel
Hoy se realiza el sorteo de los lugares de la boleta y comienza oficialmente la campaña electoral según lo dispuesto por el calendario electoral.Política27/08/2025Ivana Chañi
Por Aries, el prosecretario Electoral del Distrito Salta, Juan Pablo Acosta Sabatini, explicó el proceso que se debe seguir para la distribución de los espacios en la boleta y el inicio de la campaña electoral. De acuerdo con lo dispuesto por la Cámara Electoral, el sorteo de los lugares en la boleta única papel se realiza con dos bolilleros. En uno se sortearán los números del 1 al 9, mientras que en el otro estarán los números de cada agrupación política. El número 1 corresponderá al lugar más a la izquierda de la boleta y así de forma ascendente hasta el número 9.
Acosta Sabatini explicó que, si bien se supone que todos los apoderados de los partidos estarán presentes, se notificará a cada uno de ellos y el resultado se publicará en las redes sociales.
El prosecretario electoral adelantó que, la semana del 1 de septiembre, tendrá lugar la audiencia de boletas, en la cual se determinará si existen impugnaciones. Sin embargo, Sabatini cree que el tema estará resuelto en los próximos días.
La campaña electoral comenzó oficialmente este miércoles 27 de agosto y la difusión en medios audiovisuales (radio y televisión) tiene su inicio el próximo 17 de septiembre. No obstante, Acosta Sabatini hizo una aclaración importante sobre el uso de las redes sociales.
A diferencia de los medios audiovisuales, las redes sociales aún no se encuentran reguladas por la ley electoral, aunque se auditan. Sin embargo, el prosecretario aclaró que en cuanto al plazo, sí se encuentran alcanzadas por las mismas prohibiciones de la veda electoral. Es decir, que no se puede hacer campaña en las redes sociales ni en ningún otro medio una vez que se alcance la fecha de la veda.
