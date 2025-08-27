Marcela Jesús criticó a Milei y Sáenz: “La gente no puede llenar la heladera”

Elecciones 2025: Hoy comienza la campaña y sorteo de lugares en la Boleta Única Papel
Hoy se realiza el sorteo de los lugares de la boleta y comienza oficialmente la campaña electoral según lo dispuesto por el calendario electoral.
La candidata a diputada del Partido de la Victoria aseguró que las políticas del gobierno perjudican a jubilados, docentes y personas con discapacidad, y llamó a votar por una alternativa al ajuste.Política27/08/2025Agustina Tolaba
La candidata a diputada nacional por el Partido de la Victoria, Marcela Jesús, cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei y a la lista de Gustavo Sáenz, al asegurar que sus políticas perjudican a jubilados, docentes y personas con discapacidad.
En Agenda Abierta, Jesús ejemplificó la situación de las familias argentinas: “La gente va al supermercado y no puede comprar lo que necesita, la heladera está vacía y tiene que comprar a crédito. Si tenés un familiar discapacitado o un jubilado, ves todo lo que le piden y todo lo que tienen que hacer. Eso sí le quita puntos a cualquier gobierno”.
En cuanto a la educación, señaló: “Si sos docente y ya te quitaron la quinta hora, cobrás menos. Si tenés familiares en situaciones vulnerables, eso sí impacta en la opinión de la gente. Muchos votaron creyendo que venía lo nuevo y lo mejor, y hoy se dan cuenta de que los representantes de Libertad Avanza votan en contra de la población”.
Finalmente, Jesús se mostró optimista frente a las elecciones y criticó a la oposición: “Tengo grandes esperanzas. El Oso va a ser electo y podemos llegar a poner dos diputados y dos senadores. La lista de Sáenz es de derecha, es como votar a Milei o a la gente de Libertad Avanza. La gente está peor que antes, solo los ricos se benefician, el resto pagamos más por todo”.
El presidente de Diputados aseguró que los vínculos con los Kovalivker son ajenos a la gestión estatal y cuestionó el momento elegido para la difusión de los audios.
La medida permitirá investigar y detener a miembros del grupo narcocriminal vinculado al régimen de Nicolás Maduro, que tendría operaciones financieras en el país.
El jefe de Gabinete presentará su informe a la Cámara de Diputados mientras el Gobierno enfrenta denuncias de corrupción y fallas en controles sanitarios.
El presidente de la Nación recorrerá calles de Temperley y Portela este miércoles a las 14, en la recta final hacia las elecciones provinciales.
El candidato a senador nacional por el frente Primero Los Salteños expuso su visión sobre la política nacional y disparó contra el centralismo porteño.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
El intendente Emiliano Durand anunció el envío de una ordenanza al Concejo Deliberante para aplicar multas más altas y decomisar vehículos de quienes arrojen basura en la vía pública.
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.