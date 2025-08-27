Marcela Jesús criticó a Milei y Sáenz: “La gente no puede llenar la heladera”

La candidata a diputada nacional por el Partido de la Victoria, Marcela Jesús, cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei y a la lista de Gustavo Sáenz, al asegurar que sus políticas perjudican a jubilados, docentes y personas con discapacidad.

En Agenda Abierta, Jesús ejemplificó la situación de las familias argentinas: “La gente va al supermercado y no puede comprar lo que necesita, la heladera está vacía y tiene que comprar a crédito. Si tenés un familiar discapacitado o un jubilado, ves todo lo que le piden y todo lo que tienen que hacer. Eso sí le quita puntos a cualquier gobierno”.

En cuanto a la educación, señaló: “Si sos docente y ya te quitaron la quinta hora, cobrás menos. Si tenés familiares en situaciones vulnerables, eso sí impacta en la opinión de la gente. Muchos votaron creyendo que venía lo nuevo y lo mejor, y hoy se dan cuenta de que los representantes de Libertad Avanza votan en contra de la población”.

Finalmente, Jesús se mostró optimista frente a las elecciones y criticó a la oposición: “Tengo grandes esperanzas. El Oso va a ser electo y podemos llegar a poner dos diputados y dos senadores. La lista de Sáenz es de derecha, es como votar a Milei o a la gente de Libertad Avanza. La gente está peor que antes, solo los ricos se benefician, el resto pagamos más por todo”.