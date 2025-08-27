Elecciones en Salta: Quintana pidió una salida obrera frente al ajuste de Milei

El candidato a diputado nacional de Política Obrera, Julio Quintana, señaló que la conformación de las listas en Salta responde a un armado político funcional al gobierno de Javier Milei y a lo que definió como un “nuevo cambalache” de sectores que sostienen el ajuste.

En Agenda Abierta, Quintana señaló: “Desde Sáenz, que dice sentirse traicionado pero lo sigue apoyando, hasta Royón, Biella o Urtubey, lo que hay es un entramado de vasos comunicantes. Incluso la lista de Sáenz tiene como referente al intendente de Tartagal, Sergio Hernandez Berni, que también proviene de ese espacio. Es un armado para garantizar el ajuste”.

El dirigente apuntó además contra el escándalo por supuestos pedidos de coimas en el gobierno nacional, que involucra a Karina Milei: “Más escandaloso que se señale a Karina Milei como coimera es que esto probablemente venga del triángulo de hierro de Santiago Caputo, que maneja inteligencia y la comunicación del gobierno. Lo que tenemos es un derrumbe político acompañado de un derrumbe económico”.

Quintana cuestionó el esquema económico del oficialismo, al que calificó de “Ponzi”: “Hoy se pagan tasas del 70% anual por la deuda pública, 14.000 millones de dólares en el último período, mientras se ajusta a jubilados, trabajadores y personas con discapacidad. Esa plata debería ir a salarios, obra pública y jubilaciones, no a la deuda externa”.

“Frente a esta catástrofe, los trabajadores tenemos que dar nuestra propia salida. Ya se están desenvolviendo luchas en hospitales, gremios y universidades, y nuestra tarea es organizar una fuerza obrera y socialista con un programa propio”.