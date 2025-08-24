Scott Robertson, entrenador de los All Blacks, elogió la “pasión e intensidad” de Los Pumas

El 'Albo' no pudo con Madryn y se estanca en la tabla
Tras el partido, Scott Robertson reconoció el mérito de los argentinos. “Duele”, dijo respecto de la derrota que sufrió Nueva Zelanda.Deportes24/08/2025Ivana Chañi
Los Pumas se tomaron revancha tras la caída por 41-24 en Córdoba y vencieron a los All Blacks por 29-23, en la segunda fecha del Rugby Championship disputada en la cancha de Vélez Sarsfield. Tras el partido, Scott Robertson, head coach del equipo neozelandés, reconoció el mérito de los argentinos
“Primero que nada, bien hecho y felicitaciones, eso duele; es duro”, explicó sobre el resultado adverso que sufrió su equipo.
Además, lamentó que la derrota haya coincidido con el partido número 100 de su hooker Codie Taylor: “Queríamos darle un espectáculo a Codie, y no lo conseguimos. Tendremos que analizar a fondo las razones de esta caída”.
La jornada del 23 de agosto de 2025 quedará marcada como histórica para el rugby argentino, ya que fue la primera vez que el conjunto nacional logró derrotar a Nueva Zelanda en suelo propio.
Las tres victorias anteriores del seleccionado nacional frente a los neozelandeses se habían registrado fuera del país.
Qué dijo el capitán de los All Blacks tras la derrota ante Los Pumas
El capitán del equipo neozelandés, Scott Barrett, se refirió al desempeño argentino: “Ellos mostraron más pasión e intensidad esta noche"
Y añadió: “Lograron superar nuestra línea de gol y cometimos demasiados penales que les impidieron jugar; nos superaron esta noche”.
La agenda de Los Pumas en el Rugby Championship
Sábado 6 septiembre: Australia vs Los Pumas (Queensland Country Bank Stadium – Townsville) - 1:45)
Sábado 13 septiembre: Australia vs Los Pumas (Allianz Stadium, Sydney) - 1:15
Sábado 27 septiembre: Sudáfrica vs. Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park, Durban) - 11.00.
Sábado 4 octubre: Los Pumas vs Sudáfrica (Twickenham, Londres) – 11:00
Con información de TN
La derrota impidió que Gimnasia y Tiro acorte distancias con la cima de la tabla. En la próxima fecha recibe de local a Alvarado y deberá ganar para escalar posiciones.
