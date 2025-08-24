“El impacto fue tan fuerte que, pese a los intentos médicos, no se pudo hacer nada para salvarlo”, indicaron las fuentes.
River visita a Lanús para defender el liderazgo en el Grupo B
El partido por la sexta fecha del Torneo Clausura tendrá lugar en el estadio Néstor Díaz Pérez desde las 21.15 horas del lunes.Deportes24/08/2025
River, líder con 11 puntos, visitará este lunes a Lanús en el marco de la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez, desde las 21.15 horas, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer mientras que Yamil Possi estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de vencer 3-1 en los penales a Libertad de Paraguay, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
En lo que en la antesala parecía un encuentro accesible para River, el ´Millonario´ se terminó complicando y sufrió más de la cuenta ante un equipo paraguayo que lo llevó a los penales, lugar donde se lució el arquero Franco Armani.
En este partido del lunes ante Lanús, el entrenador Gallardo planea volver a realizar una rotación teniendo en cuenta que en la semana enfrentará a Unión de Santa Fe por Copa Argentina y solo mantendrá tres jugadores del once inicial que venció a Libertad: Armani, Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo.
Por su parte, el equipo de Mauricio Pellegrino viene de vencer 4-2 en los penales a Central Córdoba de Santiago del Estero, tras el 1-0 en el tiempo reglamentario, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
En relación con el once inicial que venció al equipo santiagueño, el ex entrenador de Vélez haría tres modificaciones: el uruguayo Armando Méndez ingresará por Gonzalo Pérez, Dylan Aquino lo hará por Agustín Medina y Marcelino Moreno por Alexis Canelo.
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo B - Sexta fecha
Lanús - River Plate
Estadio: Néstor Díaz Pérez, Lanús.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Yamil Possi.
Horario: 21.15 TV: ESPN Premium.
Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Armando Méndez; Franco Watson, Agustín Cardozo, Dylan Aquino, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Kevin Castaño, Giorgio Costantini, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina o Juan Cruz Meza; Bautista Dadín y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Con información de Noticias Argentinas
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
Las Garzas empataron con gol de Baltasar Rodríguez con un equipo alternativo frente a DC United en la antesala del torneo continental.
Histórico récord en la Media Maratón de Buenos Aires con el triunfo del ugandés Jacob KiplimoDeportes24/08/2025
Más de 27 mil corredores participaron de la tradicional prueba. Entre las mujeres, la keniata Veronica Loleo se consagró campeona.
Agónico triunfo del Cuervo en el Martearena
El "Cuervo" se reencontró con la victoria en casa y sumó tres puntos valiosos en su lucha por escalar posiciones en el campeonato.
Triunfo épico de Los Pumas: se impusieron 29-23 sobre los All Blacks por primera vez en Argentina
En un partido para el recuerdo, Los Pumas vencieron a los All Blacks por 29-23 en el estadio de Vélez.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Obras: SAETA desvía el recorrido de seis líneas de colectivo
SAETA anunció cambios en los recorridos de las líneas 2B, 2C, 2D, 5A, 5B y 8BC. La medida rige por 15 días a causa de obras en las calles Catamarca y Urquiza.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Villarruel en Chubut definió el contexto político del país como “difícil y bastante confuso”Política23/08/2025
La Vicepresidenta participó de la inauguración de un muro de contención costero en Comodoro Rivadavia. Consultada por su relación con el presidente Milei, dijo que el vínculo es “estrictamente institucional”.
Las líneas destinadas al consumo son las que tuvieron peor desempeño. Advierten que la tendencia puede continuar en ascenso y que golpeará a la actividad económica.