Enzo Fernández fue desafectado del amistoso ante Puerto Rico

El jugador del Chelsea fue desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina para el amistoso que disputará contra Puerto Rico.

Deportes11/10/2025

enzo-fernandez_862x485

El futbolista de Chelsea, Enzo Fernández, fue desafectado de la gira de la Selección Argentina para los próximos amistosos.

La cuenta oficial del equipo nacional confirmó que la baja del mediocampista se debe a una sinovitis en su rodilla derecha.

La lesión lo margina del encuentro que la Albiceleste disputará frente a Puerto Rico.

enzo-fernandez-desafectado

