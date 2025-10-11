Enzo Fernández fue desafectado del amistoso ante Puerto Rico

La Selección Argentina femenina de fútbol para no videntes se llevó la victoria ante Inglaterra en un contundente 2-0 y consiguió su segundo título mundial consecutivo.
El jugador del Chelsea fue desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina para el amistoso que disputará contra Puerto Rico.Deportes11/10/2025
El futbolista de Chelsea, Enzo Fernández, fue desafectado de la gira de la Selección Argentina para los próximos amistosos.
La cuenta oficial del equipo nacional confirmó que la baja del mediocampista se debe a una sinovitis en su rodilla derecha.
La lesión lo margina del encuentro que la Albiceleste disputará frente a Puerto Rico.
Por la crisis en Perú, la final de la Copa Libertadores podría volver a Buenos AiresDeportes11/10/2025
El duelo por el título continental está previsto para el 29 de noviembre en Lima, pero el conflicto social que atraviesa el país podría mudar la sede y, en ese caso, deberá ser en Argentina.
Más de 300 efectivos policiales participarán del operativo de seguridad diagramado para el partido de este sábado, entre Gimnasia y Tiro y el Club Atlético Temperley por el Torneo Primera Nacional 2025.
Batacazo: Djokovic cae ante Vacherot en Shanghái en una de las mayores sorpresas del tenisDeportes11/10/2025
El tenista monegasco Valentin Vacherot dio una de las mayores sorpresas en la historia del tenis al vencer a Novak Djokovic y avanzar a la final del Masters 1000 de Shanghái. Vacherot está a solo un partido de coronar un resultado inesperado y monumental.
Gimnasia y Tiro recibe a Temperley en un duelo clave por el Reducido de la Primera NacionalDeportes11/10/2025
Este sábado 11 de octubre, Gimnasia y Tiro enfrentará a Temperley en el estadio El Gigante del Norte, en un cruce decisivo correspondiente al Reducido de la Primera Nacional. El partido está programado para las 20:30 horas
El Torneo Clausura de la Liga Profesional continúa este sábado con la duodécima fecha, a pesar del desarrollo de la Fecha FIFA de selecciones. La jornada promete emoción y fútbol de alto voltaje con varios encuentros clave.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.
Familiares denunciaron que se ausentó de su hogar y no se volvió a tener contacto con él.
Hallan sin vida al excomisario Vicente Cordeyro
Se confirmó que cerca de las 9:30 horas en el cerro Elefante de San Lorenzo fue hallado el cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro. La zona ya fue cercada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).