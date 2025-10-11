Juventud Antoniana logró una remontada histórica y pasó a octavos

Más de 300 efectivos policiales participarán del operativo de seguridad diagramado para el partido de este sábado, entre Gimnasia y Tiro y el Club Atlético Temperley por el Torneo Primera Nacional 2025.
Con una actuación sólida y el aliento de su gente, Juventud Antoniana revirtió la serie ante Boca Unidos y se metió en los octavos de final del Torneo Federal A.Deportes11/10/2025Ivana Chañi
juventud Antoniana venció 3 a 0 a Boca Unidos de Corrientes en el estadio Padre Ernesto Martearena y revirtió el 0-2 de la ida para clasificar a la siguiente ronda del Torneo Federal A.
Luciano Viano abrió el marcador de penal a los 26 minutos, Maximiliano Vargas amplió la diferencia antes del descanso y Mateo Mamani sentenció el resultado a los 81.
El equipo de Germán Noce mostró autoridad y efectividad en una noche decisiva, ante un Martearena colmado que celebró el pase a octavos de final.
Batacazo: Djokovic cae ante Vacherot en Shanghái en una de las mayores sorpresas del tenisDeportes11/10/2025
El tenista monegasco Valentin Vacherot dio una de las mayores sorpresas en la historia del tenis al vencer a Novak Djokovic y avanzar a la final del Masters 1000 de Shanghái. Vacherot está a solo un partido de coronar un resultado inesperado y monumental.
Gimnasia y Tiro recibe a Temperley en un duelo clave por el Reducido de la Primera NacionalDeportes11/10/2025
Este sábado 11 de octubre, Gimnasia y Tiro enfrentará a Temperley en el estadio El Gigante del Norte, en un cruce decisivo correspondiente al Reducido de la Primera Nacional. El partido está programado para las 20:30 horas
El Torneo Clausura de la Liga Profesional continúa este sábado con la duodécima fecha, a pesar del desarrollo de la Fecha FIFA de selecciones. La jornada promete emoción y fútbol de alto voltaje con varios encuentros clave.
El juvenil del Real Madrid sufrió una sobrecarga muscular y quedó afuera de la gira de Argentina en Estados Unidos.
Tras el triunfo por 1-0 de Argentina ante Venezuela en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026, el DT Lionel Scaloni analizó el desempeño táctico del equipo y explicó la ausencia de Lionel Messi en la alineación.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
El gigante detrás de ChatGPT será parte de la creación de un centro de datos pionero en la región. Lo definen como una decisión tecnológica, pero sobre todo geopolítica.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.
