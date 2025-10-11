Juventud Antoniana logró una remontada histórica y pasó a octavos

Con una actuación sólida y el aliento de su gente, Juventud Antoniana revirtió la serie ante Boca Unidos y se metió en los octavos de final del Torneo Federal A.

Deportes11/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

JUVENTUD ANTONIANA 2025

juventud Antoniana venció 3 a 0 a Boca Unidos de Corrientes en el estadio Padre Ernesto Martearena y revirtió el 0-2 de la ida para clasificar a la siguiente ronda del Torneo Federal A.

Luciano Viano abrió el marcador de penal a los 26 minutos, Maximiliano Vargas amplió la diferencia antes del descanso y Mateo Mamani sentenció el resultado a los 81.

El equipo de Germán Noce mostró autoridad y efectividad en una noche decisiva, ante un Martearena colmado que celebró el pase a octavos de final.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail