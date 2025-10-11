Gimnasia de Mendoza ascendió a Primera tras vencer por penales a Madryn

Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza igualaron 1 a 1 en la final de la Primera Nacional, por el primer ascenso a la Primera División del fútbol argentino. En los 90 no pudieron sacarse ventaja, en el alargue no hubo tanto y el Lobo se impuso 3 a 0 en los penales en el que Rigamonti contuvo dos.

El equipo que Leandro Gracián se incorporará al Reducido por el segundo ascenso en la segunda instancia.

En relación a las acciones, a los 3 minutos, Gimnasia abrió el marcador por intermedio de González, aunque el tanto fue anulado por mano previa de Muñoz. Madryn respondió con una buena llegada de Crego a los 14', pero Rigamonti se lució para evitar el gol.

Luego, el equipo cuyano reclamó también un penal sobre Romano a los 22', que el juez desestimó pese a las protestas de todo el banco encabezado por Ariel Broggi, quien además fue amonestado.

El conjunto mendocino volvió a gritar a los 38', esta vez con un bombazo de Nicolás Romano, pero nuevamente el VAR intervino y el árbitro Ramírez lo anuló por una mano de Servetto en la jugada previa.

El primer tiempo fue muy disputado y con varias tarjetas: Antonini, Broggi, Saavedra y Mondino fueron amonestados en Gimnasia, mientras que Solís vio la amarilla en el conjunto chubutense. Es así que con dos goles anulados, reclamos y mucha fricción, se fueron al descanso en igualdad.

En el segundo tiempo, Deportivo Madryn arrancó con un susto: la defensa se durmió y Ferreyra, el nueve mendocino, tuvo una chance clarísima tras un rebote que le quedó a la altura de la cabeza. Sin embargo, dudó en la definición y no logró conectar bien el remate.

Con el correr de los minutos, el juego se volvió más trabado e impreciso, con muchas interrupciones y poca claridad en ambos equipos.

De a poco, el Aurinegro empezó a generar peligro a través de pelotas paradas. Y fue justamente por esa vía que, a los 32 minutos, llegó la apertura del marcador: centro preciso de Nazareno Solís y gran cabezazo de Luis Silba para el 1 a 0 de Deportivo Madryn.

En el cierre, el partido fue dramático. Gimnasia fue con todo en busca del empate y, en una jugada, con un rebote de por medio, Lencioni remató y la pelota pegó en la mano de Gutiérrez. El árbitro no dudó y cobró penal. El mismo Lencioni se hizo cargo de la ejecución y, con mucha serenidad, marcó el 1 a 1 para ir al alargue.

En el tiempo suplementario no faltaron las emociones. Los dirigidos por Gracián casi se ponen en ventaja a los 10 segundos, pero el gol de Nicolás Maná fue anulado por posición adelantada. De inmediato, el Lobo mendocino respondió con un remate que se fue desviado. Minutos más tarde, Lencioni tuvo una clarísima, pero el arquero del conjunto patagónico voló sobre su derecha y sacó una pelota tremenda del ángulo. Y cuando se jugaban cerca de 10 minutos, Recalde probó desde afuera del área, pero otra vez Bonnín respondió con una gran atajada para mantener con vida a Deportivo Madryn.

En el segundo tiempo del alargue se notó demasiado el cansancio y si bien hubo aproximaciones de ambos equipos, no lograron ser certeros. Es así que se terminó el partido y el ascenso se definirá en los penales.

La serie empezó con el tanto de Cingolani para el Lobo, mientras que el remate de Recalde fue contenido por Rigamonti y terminó pegando en el palo. Luego Lencioni puso el 2-0 y el arquero mendocino atajó el segundo penal. En la tercera ejecución, Recalde marcó el 3 a 0 y Diego Crego estrelló su remate en el travesaño para que Gimnasia de Mendoza obtenga el ascenso a Primera.

