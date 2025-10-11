Por la crisis en Perú, la final de la Copa Libertadores podría volver a Buenos Aires

La inestabilidad política en Perú, desatada tras la vacancia de Dina Boluarte impulsada por el Congreso, podría tener consecuencias directas en el fútbol sudamericano. La final de la Copa Libertadores 2025, programada en el Estadio Monumental de Lima, corre riesgo de ser trasladada si persiste la crisis institucional.

El contexto actual, marcado por el ascenso del mandatario interino José Jerí y una escalada de tensiones sociales, ha encendido las alarmas en la Conmebol, que analiza un posible cambio de sede. Aunque todavía no hay una decisión oficial, el precedente de 2019 genera preocupación.

Desde Universitario de Deportes, club dueño del Monumental, confirmaron que no han recibido comunicaciones formales por parte de la Confederación Sudamericana. Su directiva, encabezada por Franco Velazco Imparato, continúa con la organización conforme al calendario original.

Una eventual modificación dependerá de un anuncio conjunto entre el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y su par de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Por ahora, desde la dirigencia local buscarán preservar la sede para evitar un nuevo golpe al fútbol nacional.

Con Racing como único equipo argentino en competencia (jugará las semis ante Flamengo), la Copa Libertadores espera por una definición para la sede de la final. Mientras el Estadio Monumental de Lima está en jaque por el conflicto social en Perú, Conmebol analiza mudarlo y, de hacerlo, sería en River, o al menos en Buenos Aires, según indica el reglamento.

La final de la Copa Sudamericana iba a realizarse en Bolivia pero el Estadio Tahuichi Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, no pasó la inspección y la Confederación Sudamericana decidió mudarla y será en Asunción, donde en 2024 La Academia se consagró campeón. "La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia", indicaron. Y la final de 2024 fue en el Monumental...

Con información de TyC Sports