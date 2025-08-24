Los procedimientos se realizaron durante controles en comercios de Apolinario Saravia. Dos personas fueron infraccionadas. Intervino la Fiscalía Penal zonal.
Detienen a un hombre por robo en autos en el centro y macrocentro de Salta
Fue un trabajo de la División Delitos Contra la Propiedad. Se secuestraron un automóvil, una moto y otros elementos. Intervino la UNICROH.Policiales24/08/2025
La División Delitos Contra la Propiedad realizó un procedimiento en el marco de una causa iniciada a raíz de denuncias por la sustracción de pertenencias desde el interior de vehículos en barrios de zona centro y macrocentro de la ciudad. En este contexto, el pasado jueves, se puso a disposición de la justicia a un hombre de 35 años vinculado a los ilícitos cometidos bajo esta modalidad de violentadores de vehículos.
En la intervención se secuestraron elementos de interés para la causa, una motocicleta y el automóvil que habría utilizado para concretar los hechos.
Intervinieron la Unidad Fiscal Contra Robos y Hurtos y el Juzgado de Garantías N° 8.
Durante esta madrugada se incautaron tres redes utilizadas de manera ilegal en distintos sectores del embalse. Intervino la Unidad Fiscal Contravencional y el Juzgado de Garantías 3.
Salta: fue hallado con un cuadro de grave deshidratación el niño extraviado en el montePoliciales23/08/2025
El trabajo de búsqueda se había activado el miércoles a raíz de la alerta de familiares. El niño fue localizado esta madrugada y trasladado al hospital local donde permanece internado por deshidratación.
Ocurrió ayer en la intersección de ruta provincial 26 y calle Joaquín V. González, donde un hombre perdió la vida. Trabajaron efectivos del Distrito de Prevención 10. Intervino la UGAP.
Un hombre de 28 años habría sustraído elementos tras violentar una puerta de ingreso. Se secuestraron dos parlantes. Intervino la Fiscalía Penal de Cerrillos.
Tres policias detenidos por realizar un control vehicular no autorizado en PichanalPoliciales22/08/2025
Sucedió este miércoles, cuando en el contexto de una investigación por otro delito, personal policial encontró un control vehicular que no había sido diagramado por la Policía de la Provincia. Los acusados permanecen detenidos.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Obras: SAETA desvía el recorrido de seis líneas de colectivo
SAETA anunció cambios en los recorridos de las líneas 2B, 2C, 2D, 5A, 5B y 8BC. La medida rige por 15 días a causa de obras en las calles Catamarca y Urquiza.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Villarruel en Chubut definió el contexto político del país como “difícil y bastante confuso”Política23/08/2025
La Vicepresidenta participó de la inauguración de un muro de contención costero en Comodoro Rivadavia. Consultada por su relación con el presidente Milei, dijo que el vínculo es “estrictamente institucional”.
Las líneas destinadas al consumo son las que tuvieron peor desempeño. Advierten que la tendencia puede continuar en ascenso y que golpeará a la actividad económica.