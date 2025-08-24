Detienen a un hombre por robo en autos en el centro y macrocentro de Salta

La División Delitos Contra la Propiedad realizó un procedimiento en el marco de una causa iniciada a raíz de denuncias por la sustracción de pertenencias desde el interior de vehículos en barrios de zona centro y macrocentro de la ciudad. En este contexto, el pasado jueves, se puso a disposición de la justicia a un hombre de 35 años vinculado a los ilícitos cometidos bajo esta modalidad de violentadores de vehículos.

En la intervención se secuestraron elementos de interés para la causa, una motocicleta y el automóvil que habría utilizado para concretar los hechos.

Intervinieron la Unidad Fiscal Contra Robos y Hurtos y el Juzgado de Garantías N° 8.