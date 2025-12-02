Secuestran más de cuatro toneladas de hojas de coca ocultas en expeller de soja en Orán

Efectivos de Gendarmería Nacional de la Unidad de Investigaciones de Orán, Salta, interceptaron un camión que transportaba 4.779 kilos de hojas de coca en estado natural, ocultas entre un cargamento de 29.000 kilos de expeller de soja.

Policiales02/12/2025

4.779_kilos_de_hojas_de_coca_en_oran_salta_2

Ayer lunes, el personal del Escuadrón 20 desplegó un operativo de seguridad vial tras ser alertados por los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán” sobre el posible traslado de mercadería ilegal.

En horas de la noche, en la localidad salteña de Urundel, los funcionarios lograron interceptar el camión Volvo con semirremolque, cuyo conductor (nacionalidad boliviana) había partido desde la localidad de Pichanal.

Una vez detenido el rodado, los uniformados continuaron con el registro físico y constataron la existencia de bultos escondidos entre un cargamento de expeller de soja.

Vacuna-SarampionSalta supera la media nacional, pero aún no alcanza la vacunación para evitar un brote de sarampión

Con previa autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, los gendarmes trasladaron el procedimiento hacia la Unidad, donde contabilizaron 4.779 kilos 500 gramos de hojas de coca en estado natural (distribuidos en 217 bultos). Los cuales se encontraban ocultos entre 29.000 kilos de expeller de soja.

En infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”, los efectivos secuestraron la totalidad de la mercadería, valuada en 337.169.981 pesos, como así también incautaron el vehículo. Por otro lado, el involucrado quedó supeditado a la causa.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail