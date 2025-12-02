La mercadería ilegal incluía electrónica, textiles y alimentos de origen extranjero sin aval aduanero.
Secuestran más de cuatro toneladas de hojas de coca ocultas en expeller de soja en Orán
Efectivos de Gendarmería Nacional de la Unidad de Investigaciones de Orán, Salta, interceptaron un camión que transportaba 4.779 kilos de hojas de coca en estado natural, ocultas entre un cargamento de 29.000 kilos de expeller de soja.Policiales02/12/2025
Ayer lunes, el personal del Escuadrón 20 desplegó un operativo de seguridad vial tras ser alertados por los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán” sobre el posible traslado de mercadería ilegal.
En horas de la noche, en la localidad salteña de Urundel, los funcionarios lograron interceptar el camión Volvo con semirremolque, cuyo conductor (nacionalidad boliviana) había partido desde la localidad de Pichanal.
Una vez detenido el rodado, los uniformados continuaron con el registro físico y constataron la existencia de bultos escondidos entre un cargamento de expeller de soja.
Con previa autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, los gendarmes trasladaron el procedimiento hacia la Unidad, donde contabilizaron 4.779 kilos 500 gramos de hojas de coca en estado natural (distribuidos en 217 bultos). Los cuales se encontraban ocultos entre 29.000 kilos de expeller de soja.
En infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”, los efectivos secuestraron la totalidad de la mercadería, valuada en 337.169.981 pesos, como así también incautaron el vehículo. Por otro lado, el involucrado quedó supeditado a la causa.
Ocurrió este lunes por la tarde a la altura de Villa Lola. Efectivos de la policía realizan las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del vuelco.
a Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1 tomó intervención en el caso, mientras que el Grupo Técnico de Criminalística y Seguridad Vial trabajaron en la documentación de la escena y el ordenamiento vehicular.
La Subsecretaría de Seguridad Vial de Salta informó que los operativos de control del fin de semana arrojaron un alto número de infractores.
Estafa millonaria: Profesor de música perdió $45 millones con falso proyecto de YPFPoliciales01/12/2025
La maniobra criminal, que comenzó en Instagram, involucró transferencias a billeteras virtuales, el uso de la aplicación de criptomonedas Bybit y exigencias de pagos.
La Policía atrapó esta madrugada a un hombre de 56 años en Villa San Antonio que había robado un set de herramientas de un comercio en Avenida Chile.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
“No quedó nada”: el granizo destrozó la producción tabacalera del sur de Salta
Una granizada histórica arrasó cultivos de tabaco en El Tala y El Jardín, dejando pérdidas totales y más de 500 familias afectadas.