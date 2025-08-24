Los procedimientos se realizaron durante controles en comercios de Apolinario Saravia. Dos personas fueron infraccionadas. Intervino la Fiscalía Penal zonal.
Secuestran redes y más de 300 peces en el Dique Cabra Corral
Durante esta madrugada se incautaron tres redes utilizadas de manera ilegal en distintos sectores del embalse. Intervino la Unidad Fiscal Contravencional y el Juzgado de Garantías 3.Policiales24/08/2025
En el marco de los operativos que despliega la Policía de Salta a través de la División Lacustre y Fluvial Cabra Corral, dependiente de la Dirección de Bomberos, durante esta madrugada se incautaron tres redes utilizadas de manera ilegal en distintos sectores del embalse.
Tras la intervención decomisaron redes con un total de 230 metros de longitud y más de 300 piezas ictícolas entre sábalos y pejerreyes.
Intervino la Unidad Fiscal Contravencional y Juzgado de Garantías 3.
Fue un trabajo de la División Delitos Contra la Propiedad. Se secuestraron un automóvil, una moto y otros elementos. Intervino la UNICROH.
Salta: fue hallado con un cuadro de grave deshidratación el niño extraviado en el montePoliciales23/08/2025
El trabajo de búsqueda se había activado el miércoles a raíz de la alerta de familiares. El niño fue localizado esta madrugada y trasladado al hospital local donde permanece internado por deshidratación.
Ocurrió ayer en la intersección de ruta provincial 26 y calle Joaquín V. González, donde un hombre perdió la vida. Trabajaron efectivos del Distrito de Prevención 10. Intervino la UGAP.
Un hombre de 28 años habría sustraído elementos tras violentar una puerta de ingreso. Se secuestraron dos parlantes. Intervino la Fiscalía Penal de Cerrillos.
Tres policias detenidos por realizar un control vehicular no autorizado en PichanalPoliciales22/08/2025
Sucedió este miércoles, cuando en el contexto de una investigación por otro delito, personal policial encontró un control vehicular que no había sido diagramado por la Policía de la Provincia. Los acusados permanecen detenidos.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Obras: SAETA desvía el recorrido de seis líneas de colectivo
SAETA anunció cambios en los recorridos de las líneas 2B, 2C, 2D, 5A, 5B y 8BC. La medida rige por 15 días a causa de obras en las calles Catamarca y Urquiza.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Villarruel en Chubut definió el contexto político del país como “difícil y bastante confuso”Política23/08/2025
La Vicepresidenta participó de la inauguración de un muro de contención costero en Comodoro Rivadavia. Consultada por su relación con el presidente Milei, dijo que el vínculo es “estrictamente institucional”.
Las líneas destinadas al consumo son las que tuvieron peor desempeño. Advierten que la tendencia puede continuar en ascenso y que golpeará a la actividad económica.