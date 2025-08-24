Secuestran redes y más de 300 peces en el Dique Cabra Corral

En el marco de los operativos que despliega la Policía de Salta a través de la División Lacustre y Fluvial Cabra Corral, dependiente de la Dirección de Bomberos, durante esta madrugada se incautaron tres redes utilizadas de manera ilegal en distintos sectores del embalse.

Tras la intervención decomisaron redes con un total de 230 metros de longitud y más de 300 piezas ictícolas entre sábalos y pejerreyes.

Intervino la Unidad Fiscal Contravencional y Juzgado de Garantías 3.