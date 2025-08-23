Rosario Central y Newell's se midieron en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura.
Triunfo épico de Los Pumas: se impusieron 29-23 sobre los All Blacks por primera vez en Argentina
En un partido para el recuerdo, Los Pumas vencieron a los All Blacks por 29-23 en el estadio de Vélez.Deportes23/08/2025Ivana Chañi
Este triunfo no solo marca la primera vez que la selección argentina de rugby le gana a Nueva Zelanda en casa, sino que también se consolida como una de las victorias más importantes de su historia.
La hazaña ocurrió en el marco de la segunda fecha del Rugby Championship. El equipo argentino, que mostró una defensa férrea y una estrategia de ataque contundente, logró neutralizar a una de las potencias mundiales del rugby. Con un juego inteligente, Los Pumas supieron capitalizar cada oportunidad, superando a los All Blacks y desatando la euforia de los miles de espectadores.
El Tottenham del “Cuti” Romero dio la sorpresa en la Premier League y le ganó al CityDeportes23/08/2025
De esta manera, el Tottenham se mantiene con puntaje ideal luego de dos fechas, ya que en su estreno en esta temporada de la Premier League goleó 3-0 al Burnley.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
El director técnico continúa su planificación y confirma seis bajas en el "Xeneize", algunas por bajo rendimiento y otras por recuperación, para el choque de este domingo.
El "Canalla", que contará con la participación de Ángel Di María, recibe a una "Lepra" que no se dejará vencer en el Gigante de Arroyito.
El delantero uruguayo es uno de los jugadores más destacados del plantel y su nombre volvió a sonar con fuerza en el mercado internacional.
Sáenz inauguró Destino Potencia en Tartagal: “Desde el Estado tenemos que impulsar a los que sueñan"Salta22/08/2025
El Gobernador insistió en la importancia de descentralizar las iniciativas y llevarlas a todo el territorio salteño. “Desde el Estado tenemos que impulsar a aquellos que sueñan”, expresó. La feria se desarrollará hasta el próximo domingo 24 de agosto, y reúne a más de 400 emprendedores.
El magistrado adoptó la medida en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción, tras la aparición de audios que comprometen al exfuncionario cercano a Javier Milei.
Con la participación de más de 100 policías, Bomberos Voluntarios, la Subsecretaría de Defensa Civil y la Municipalidad, un amplio operativo coordinado se llevó a cabo el viernes.
Paro de Controladores: Aerolíneas Argentinas denunció a ATEPSA por vuelos canceladosArgentina23/08/2025
Los servicios de nueve vuelos se encontraban programados fuera de la hora determinadas para la medida de fuerza. Las medidas de fuerza se repetirán mañana con el mismo esquema que ayer.