Triunfo épico de Los Pumas: se impusieron 29-23 sobre los All Blacks por primera vez en Argentina

Este triunfo no solo marca la primera vez que la selección argentina de rugby le gana a Nueva Zelanda en casa, sino que también se consolida como una de las victorias más importantes de su historia.

La hazaña ocurrió en el marco de la segunda fecha del Rugby Championship. El equipo argentino, que mostró una defensa férrea y una estrategia de ataque contundente, logró neutralizar a una de las potencias mundiales del rugby. Con un juego inteligente, Los Pumas supieron capitalizar cada oportunidad, superando a los All Blacks y desatando la euforia de los miles de espectadores.