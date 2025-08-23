Europa suspenderá los servicios postales a EE.UU. tras el fracaso del acuerdo fiscal

Varios países europeos interrumpirán sus servicios postales a Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, suprimiera el mes pasado una exención fiscal para los productos de bajo valor de importación, inferiores a 800 dólares (682 euros).

La Casa Blanca dijo que su objetivo es combatir las prácticas ilegales y abusivas, como la importación de drogas ilegales a Estados Unidos. Las cartas y pequeños paquetes de menos de 100 dólares (85 euros) no se verán afectados.

El Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Países Bajos suspenderán temporalmente sus servicios a partir de la próxima semana, mientras que Bélgica ya dejó de enviar paquetes a Estados Unidos el viernes. Portugal no ha tomado ninguna medida por el momento.

Royal Mail, del Reino Unido, dijo que esperaba tener un nuevo sistema en funcionamiento en los próximos días para poder cumplir las nuevas normas. Deutsche Post y DHL Parcel Germany afirman que "siguen sin resolverse cuestiones clave" en relación con las tasas aduaneras.

Con información de Euro News