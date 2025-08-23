Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Europa suspenderá los servicios postales a EE.UU. tras el fracaso del acuerdo fiscal
El Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y los Países Bajos suspenderán temporalmente sus servicios a partir de la próxima semana.El Mundo23/08/2025
Varios países europeos interrumpirán sus servicios postales a Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, suprimiera el mes pasado una exención fiscal para los productos de bajo valor de importación, inferiores a 800 dólares (682 euros).
La Casa Blanca dijo que su objetivo es combatir las prácticas ilegales y abusivas, como la importación de drogas ilegales a Estados Unidos. Las cartas y pequeños paquetes de menos de 100 dólares (85 euros) no se verán afectados.
El Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Países Bajos suspenderán temporalmente sus servicios a partir de la próxima semana, mientras que Bélgica ya dejó de enviar paquetes a Estados Unidos el viernes. Portugal no ha tomado ninguna medida por el momento.
Royal Mail, del Reino Unido, dijo que esperaba tener un nuevo sistema en funcionamiento en los próximos días para poder cumplir las nuevas normas. Deutsche Post y DHL Parcel Germany afirman que "siguen sin resolverse cuestiones clave" en relación con las tasas aduaneras.
Con información de Euro News
Entre las víctimas también se encontraban quienes buscaban alimentos y ayuda en el norte de la Franja, para la que la ONU ha declarado oficialmente el estado de hambruna.
Los migrantes de 3 mil 640 a 285, del 1 de octubre de 2024 al 20 de agosto pasado, según las autoridades mexicanas.
La Federación Mexicana de Fútbol estima los ingresos calculando la llegada de más de cinco millones de turistas para asistir al torneo, que se celebrará conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.
Es la cuarta víctima mortal de los incendios forestales que asolan el país, que han quemado ya cerca de 60.000 hectáreas desde principios de año.
Las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, contra China y su presencia en América Latina y en la Argentina volvió a escribir un nuevo capítulo de los choques que ambas potencias mantienen.
Sáenz inauguró Destino Potencia en Tartagal: “Desde el Estado tenemos que impulsar a los que sueñan"Salta22/08/2025
El Gobernador insistió en la importancia de descentralizar las iniciativas y llevarlas a todo el territorio salteño. “Desde el Estado tenemos que impulsar a aquellos que sueñan”, expresó. La feria se desarrollará hasta el próximo domingo 24 de agosto, y reúne a más de 400 emprendedores.
El magistrado adoptó la medida en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción, tras la aparición de audios que comprometen al exfuncionario cercano a Javier Milei.
Con la participación de más de 100 policías, Bomberos Voluntarios, la Subsecretaría de Defensa Civil y la Municipalidad, un amplio operativo coordinado se llevó a cabo el viernes.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Paro de Controladores: Aerolíneas Argentinas denunció a ATEPSA por vuelos canceladosArgentina23/08/2025
Los servicios de nueve vuelos se encontraban programados fuera de la hora determinadas para la medida de fuerza. Las medidas de fuerza se repetirán mañana con el mismo esquema que ayer.