Los migrantes de 3 mil 640 a 285, del 1 de octubre de 2024 al 20 de agosto pasado, según las autoridades mexicanas.
Muere en Portugal un bombero que combatía los incendios
Es la cuarta víctima mortal de los incendios forestales que asolan el país, que han quemado ya cerca de 60.000 hectáreas desde principios de año.El Mundo23/08/2025
Un bombero murió en Portugal a consecuencia de las heridas sufridas en la lucha contra los incendios forestales que afectan al país, lamentó este sábado la Presidencia. Con este fallecimiento ascienden a cuatro los muertos con motivo de la ola de incendios que asola Portugal desde hace semanas.
En un comunicado, la presidencia de Marcelo Rebelo de Sousa transmitió su pésame a la familia del bombero "que perdió trágicamente la vida tras combatir directamente los incendios forestales en el municipio de Sabugal", en la mitad norte del país. Según medios portugueses, el bombero tenía 45 años y trabajaba para una empresa privada de extinción de incendios.
Dos detenidos sospechosos de provocar un incendio
Paralelamente, la Policía portuguesa informó este sábado de la detención de dos sospechosos de haber iniciado un incendio forestal el pasado 18 de agosto en la zona de Lousã, en el distrito de Coimbra y próxima a una sierra. La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que los detenidos, de 20 y 23 años, habrían usado un mechero para provocar el incendio en una zona rural compuesta por una "densa vegetación espontánea", como arbustos y hierbas.
Portugal, como la vecina España, donde también han muerto cuatro personas, combate varios incendios forestales que han consumido unas 60.000 hectáreas, a pesar de una disminución en las temperaturas que ha mejorado la situación, según Protección Civil. Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), cerca de 278.000 hectáreas han ardido desde principios de año en el país. En 2017 se quemaron más de 563.000 hectáreas en unos incendios que provocaron 119 muertes.
Con información de afp, efe
La Federación Mexicana de Fútbol estima los ingresos calculando la llegada de más de cinco millones de turistas para asistir al torneo, que se celebrará conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.
Las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, contra China y su presencia en América Latina y en la Argentina volvió a escribir un nuevo capítulo de los choques que ambas potencias mantienen.
La Cámara de Representantes de EEUU divulgará archivos del caso Epstein "lo más rápido posible"El Mundo22/08/2025
La Cámara divulgará archivos del caso que investiga al difunto financista Epstein, implicado en una causa de red de tráfico sexual. Subrayaron que quieren ser cuidadosos con las víctimas.
México: salió de su casa para ir a una fiesta y la encontraron muerta cinco días despuésEl Mundo22/08/2025
Danna Muñoz Rayon, de 21 años, fue encontrada enterrada en el patio trasero de una vivienda cinco días después de su desaparición.
El magnate llegó a un acuerdo provisional con los trabajadores despedidos tras la compra de la red social, para saldar indemnizaciones pendientes.
Distintas áreas del municipio trabajan coordinadamente para controlar los focos ígneos y auxiliar a los vecinos afectados, en diversas zonas de la ciudad. Se solicita tener sumo cuidado y ante cualquier emergencia comunicarse al 911 o 105.
Sáenz inauguró Destino Potencia en Tartagal: “Desde el Estado tenemos que impulsar a los que sueñan"Salta22/08/2025
El Gobernador insistió en la importancia de descentralizar las iniciativas y llevarlas a todo el territorio salteño. “Desde el Estado tenemos que impulsar a aquellos que sueñan”, expresó. La feria se desarrollará hasta el próximo domingo 24 de agosto, y reúne a más de 400 emprendedores.
Equipos municipales, Defensa Civil, Aguas del Norte, personal de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y vecinos trabajaron de manera conjunta para apagar los focos generados en diferentes lugares del municipio. San Lorenzo Chico y La Ciénega fueron los lugares mas afectados.
El magistrado adoptó la medida en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción, tras la aparición de audios que comprometen al exfuncionario cercano a Javier Milei.
Con entrada libre y gratuita, hoy sábado 23 de agosto familias salteñas podrán disfrutar de dos celebraciones especiales por el Día de la Niñez, con espectáculos, propuestas recreativas y sorpresas en el Parque Sur y en el Parque de la Familia.