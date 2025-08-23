Muere en Portugal un bombero que combatía los incendios

Un bombero murió en Portugal a consecuencia de las heridas sufridas en la lucha contra los incendios forestales que afectan al país, lamentó este sábado la Presidencia. Con este fallecimiento ascienden a cuatro los muertos con motivo de la ola de incendios que asola Portugal desde hace semanas.

En un comunicado, la presidencia de Marcelo Rebelo de Sousa transmitió su pésame a la familia del bombero "que perdió trágicamente la vida tras combatir directamente los incendios forestales en el municipio de Sabugal", en la mitad norte del país. Según medios portugueses, el bombero tenía 45 años y trabajaba para una empresa privada de extinción de incendios.

Dos detenidos sospechosos de provocar un incendio

Paralelamente, la Policía portuguesa informó este sábado de la detención de dos sospechosos de haber iniciado un incendio forestal el pasado 18 de agosto en la zona de Lousã, en el distrito de Coimbra y próxima a una sierra. La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que los detenidos, de 20 y 23 años, habrían usado un mechero para provocar el incendio en una zona rural compuesta por una "densa vegetación espontánea", como arbustos y hierbas.

Portugal, como la vecina España, donde también han muerto cuatro personas, combate varios incendios forestales que han consumido unas 60.000 hectáreas, a pesar de una disminución en las temperaturas que ha mejorado la situación, según Protección Civil. Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), cerca de 278.000 hectáreas han ardido desde principios de año en el país. En 2017 se quemaron más de 563.000 hectáreas en unos incendios que provocaron 119 muertes.

Con información de afp, efe