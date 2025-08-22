Hoy inicia la celebración del "Milagro de los Enfermos" en la Parroquia de Lourdes

La Parroquia de Lourdes se prepara para un fin de semana de fe con el triduo especial del “Milagro de los Enfermos”. La festividad, que se extiende desde el 22 hasta el 24 de agosto, ofrece a los fieles un cronograma completo de actividades litúrgicas y encuentros espirituales. Radio Nacional esquina Radio Urquiza, barrio Intersindical.

En diálogo con Aries, el vocero de la Catedral Basílica de Salta, Marcos Cepeda, explicó que el tiempo de preparación para el Milagro ya comenzó con fuerte participación de instituciones educativas y familias.

“Las escuelas, los colegios y los profesorados están respondiendo. Eso nos llena de alegría porque vemos la Catedral llena de chicos y de familias que se preparan para vivir el Milagro”, señaló.

Sobre el Milagro de los Enfermos, precisó que las imágenes peregrinas regresarán a la Catedral el domingo tras la misa de las 10:30. Cepeda invitó a la comunidad a sumarse: “Recemos especialmente por los hermanos enfermos durante estos tres días”.

Cronograma:

Hoy, viernes 22 de agosto, el día comienza con la llegada de las imágenes a las 16:30 h. Por la noche, a las 20:00 h, se celebrará una misa con la bendición de sacramentales destinados a las personas enfermas.

El sábado 23 de agosto, las actividades continúan a las 10:30 h con una misa con la unción de los enfermos, un momento central para quienes buscan sanación y consuelo. Por la noche, a las 19:30 h, se realizará otra misa y la jornada finalizará a las 20:30 h con una procesión de antorchas.

Finalmente, el domingo 24 de agosto, las puertas del templo abrirán a las 7:00 h. La celebración culminará a las 9:30 h con la misa de acción de gracias al Señor y la Virgen del Milagro, un cierre emotivo para este fin de semana de devoción.