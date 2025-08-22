La nafta sigue subiendo y ya supera los $1400 en Salta

Julia Toyos planteó la creación de un foro para el futuro de la seguridad social salteña
La abogada enfatizó la necesidad de un espacio de debate específico para este tema. El foro podría estudiar y debatir una futura reforma en la materia.
En lo que va de agosto, el litro de nafta súper acumuló un aumento de $66. La súper alcanzó los $1.417 por litro, mientras que la Infinia, $1.634.
Este viernes los salteños ya registran un nuevo incremento en los combustibles. Según relevamientos en estaciones de servicio de la ciudad, la nafta súper alcanzó un valor de $1.417 por litro, mientras que la Infinia se comercializa a $1.634 y el diésel a $1.459.
El incremento marca un aumento de $66 en la nafta súper desde el 1 de agosto, cuando costaba $1.351. Esto se traduce en que llenar un tanque promedio de 40 litros cuesta más de $55.000, mientras que un vehículo de mayor tamaño con 60 litros puede superar los $85.000. En el caso de la Infinia, el gasto para un tanque de 60 litros alcanza los $98.000.
La suba se produce bajo la nueva modalidad de YPF que regula los valores según la oferta y la demanda a lo largo del país. Aunque se registraron algunas bajas momentáneas, los incrementos acumulados durante el mes superan cualquier reducción y marcan un nuevo récord para agosto en Salta.
El vocero de la Catedral informó que finalizaron los trabajos de reparación de los techos con apoyo de la Provincia. “Los techos ya están más arreglados, eso nos da tranquilidad", manifestó el vocero de la Catedral.
El sacerdote habló sobre la devoción de los pueblos de La Puna, la logística de la procesión y cómo la celebración se convirtió en un fenómeno nacional e internacional.
Por medio del IPV, la gestión de Gobierno lleva entregados más de 5 mil títulos de propiedad. En 2024 se entregaron 1.750, récord que no se alcanzaba desde el 2002.
La Parroquia Nuestra Señora de Lourdes inicia hoy el triduo especial por el “Milagro de los Enfermos”. Bajo el lema "Milagro: Camino del encuentro y la esperanza", misas y celebraciones se extenderán hasta el domingo.
Se estiman temperaturas que hoy alcanzarían los 30º, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. La alerta por viento asciende a amarilla y el índice de incendios forestales es Extremo.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.