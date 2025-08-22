La nafta sigue subiendo y ya supera los $1400 en Salta

Este viernes los salteños ya registran un nuevo incremento en los combustibles. Según relevamientos en estaciones de servicio de la ciudad, la nafta súper alcanzó un valor de $1.417 por litro, mientras que la Infinia se comercializa a $1.634 y el diésel a $1.459.

El incremento marca un aumento de $66 en la nafta súper desde el 1 de agosto, cuando costaba $1.351. Esto se traduce en que llenar un tanque promedio de 40 litros cuesta más de $55.000, mientras que un vehículo de mayor tamaño con 60 litros puede superar los $85.000. En el caso de la Infinia, el gasto para un tanque de 60 litros alcanza los $98.000.

La suba se produce bajo la nueva modalidad de YPF que regula los valores según la oferta y la demanda a lo largo del país. Aunque se registraron algunas bajas momentáneas, los incrementos acumulados durante el mes superan cualquier reducción y marcan un nuevo récord para agosto en Salta.