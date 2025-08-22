La nafta sigue subiendo y ya supera los $1400 en Salta

En lo que va de agosto, el litro de nafta súper acumuló un aumento de $66. La súper alcanzó los $1.417 por litro, mientras que la Infinia, $1.634.

Este viernes los salteños ya registran un nuevo incremento en los combustibles. Según relevamientos en estaciones de servicio de la ciudad, la nafta súper alcanzó un valor de $1.417 por litro, mientras que la Infinia se comercializa a $1.634 y el diésel a $1.459.

El incremento marca un aumento de $66 en la nafta súper desde el 1 de agosto, cuando costaba $1.351. Esto se traduce en que llenar un tanque promedio de 40 litros cuesta más de $55.000, mientras que un vehículo de mayor tamaño con 60 litros puede superar los $85.000. En el caso de la Infinia, el gasto para un tanque de 60 litros alcanza los $98.000.

La suba se produce bajo la nueva modalidad de YPF que regula los valores según la oferta y la demanda a lo largo del país. Aunque se registraron algunas bajas momentáneas, los incrementos acumulados durante el mes superan cualquier reducción y marcan un nuevo récord para agosto en Salta.

