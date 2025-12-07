El Registro Civil confirmó guardias de fin de semana largo. Habrá atención para la inscripción de nacimientos y defunciones hasta el lunes.
Estado de rutas en Salta hoy: transitables con mucha precaución por probabilidad de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.Salta07/12/2025Ivana Chañi
Las rutas nacionales y provinciales se encuentran transitables con mucha precaución, debido a la probabilidad de tormentas y condiciones variables por sectores.
RUTAS NACIONALES DE SALTA
DEPARTAMENTO ORÁN
Tiempo: 21° / 34° | Mayormente nublado, con probabilidad de tormentas
- RN 34: Transitable con precaución. Presencia de animales sueltos y mal estado general de la calzada (baches). Precaución en el empalme con RN 50 por tránsito de camiones.
- RN 50: Transitable con precaución. Animales sueltos en el sector de Hipólito Yrigoyen. (Control de Gendarmería).
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
Tiempo: 19° / 35° | Mayormente nublado
- RN 34: Transitable con precaución por animales sueltos y calzada en mal estado. Extremar la precaución en el empalme entre RN 34 y RN 81.
- RN 81: Transitable con precaución por animales sueltos. (Control de Gendarmería entre RN 34 y RN 81).
DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN
Tiempo: 16° / 28° | Mayormente nublado, con probabilidad de tormentas
- RN 9 / RN 34: Transitables con mucha precaución. En RN 34, extremar precaución entre Rosario de la Frontera – Metán por obra y presencia de operarios.
- Acceso a Salta Capital: Transitar con precaución por calzada irregular y baches.
DEPARTAMENTO ANTA
Tiempo: 19° / 33° | Mayormente nublado
- RN 16: Transitable con mucha precaución por tránsito de camiones y acumulación de agua en banquinas.
- RN 34: Transitar con precaución por mal estado general.
DEPARTAMENTO CAFAYATE
Tiempo: 11° / 20° | Nublado con lloviznas
- RN 68: Transitable con mucha precaución. Atención en el empalme con RN 40. Riesgo de caída de piedras y deslizamientos en época de lluvias.
- RN 40: Transitar con precaución.
- Tramo La Poma – La Quesera: Vialidad Nacional trabaja en la zona.
- Tramo Seclantás – Molinos: Extremar precaución por ruta muy dañada, bancos de arena y lodazales.
DEPARTAMENTO LOS ANDES
Tiempo: 0° / 15° | Mayormente nublado
- RN 40 (Nevado de Acay – km 4578): Transitable con mucha precaución. Máquinas de Vialidad trabajan en la zona.
- RN 51: INTRANSITABLE por deslizamientos de laderas en la zona de El Alfarcito. Vialidad Nacional trabaja para su despeje.
DEPARTAMENTO LA CALDERA
Tiempo: 14° / 22° | Mayormente nublado, con probabilidad de tormentas
- RN 9: Transitable con mucha precaución. Ruta angosta y de cornisa. Mantener distancia. Calzada resbaladiza.
DEPARTAMENTO CAPITAL
Tiempo: 15° / 24° | Parcialmente nublado, con probabilidad de tormentas
- Transitar con precaución por autopistas.
ESTADO DE RUTAS PROVINCIALES – SALTA
DEPARTAMENTO ORÁN
- RP 13, 18 y 19: Transitables con precaución por animales sueltos.
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
- RP 46 y 54: Transitables con precaución por animales sueltos.
DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN
- RP 25 y 35: Transitables con precaución. Calzada resbaladiza.
DEPARTAMENTO ANTA
- RP 5, 29, 30, 41 y 54: Transitables con precaución. Animales sueltos en la zona.
DEPARTAMENTO CAFAYATE
- RP 56 (Seclantás – Luracatao): Transitable con mucha precaución por falta de mantenimiento, calamina, pozos y bancos de arena. Atención en Abra de la Laguna por desniveles y acumulación de agua en banquina.
- RP 53 (El Churcal): Transitar con precaución. Ruta angosta, calamina, pedregullo y bancos de arena.
DEPARTAMENTO CHICOANA
- RP 33: Transitable con mucha precaución. Neblina y lloviznas por la mañana y al atardecer. Respetar velocidad máxima en Parque Nacional Los Cardones (60 km/h). Calzada con calamina y pozos por sectores.
DEPARTAMENTO LOS ANDES
- RP 27: Transitable con mucha precaución. Lodazales y tránsito pesado.
DEPARTAMENTO IRUYA
- RP 133: Transitable con mucha precaución. Ruta sin pavimentar y de cornisa.
