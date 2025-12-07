Estado de rutas en Salta hoy: transitables con mucha precaución por probabilidad de tormentas

Las rutas nacionales y provinciales se encuentran transitables con mucha precaución, debido a la probabilidad de tormentas y condiciones variables por sectores.

RUTAS NACIONALES DE SALTA

DEPARTAMENTO ORÁN

Tiempo: 21° / 34° | Mayormente nublado, con probabilidad de tormentas

RN 34: Transitable con precaución. Presencia de animales sueltos y mal estado general de la calzada (baches). Precaución en el empalme con RN 50 por tránsito de camiones.

RN 50: Transitable con precaución. Animales sueltos en el sector de Hipólito Yrigoyen. (Control de Gendarmería).

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

Tiempo: 19° / 35° | Mayormente nublado

RN 34: Transitable con precaución por animales sueltos y calzada en mal estado. Extremar la precaución en el empalme entre RN 34 y RN 81.

RN 81: Transitable con precaución por animales sueltos. (Control de Gendarmería entre RN 34 y RN 81).

DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN

Tiempo: 16° / 28° | Mayormente nublado, con probabilidad de tormentas

RN 9 / RN 34: Transitables con mucha precaución. En RN 34, extremar precaución entre Rosario de la Frontera – Metán por obra y presencia de operarios.

Acceso a Salta Capital: Transitar con precaución por calzada irregular y baches.

DEPARTAMENTO ANTA

Tiempo: 19° / 33° | Mayormente nublado

RN 16: Transitable con mucha precaución por tránsito de camiones y acumulación de agua en banquinas.

RN 34: Transitar con precaución por mal estado general.

DEPARTAMENTO CAFAYATE

Tiempo: 11° / 20° | Nublado con lloviznas

RN 68: Transitable con mucha precaución. Atención en el empalme con RN 40. Riesgo de caída de piedras y deslizamientos en época de lluvias.

RN 40: Transitar con precaución.

Tramo La Poma – La Quesera: Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Tramo Seclantás – Molinos: Extremar precaución por ruta muy dañada, bancos de arena y lodazales.

DEPARTAMENTO LOS ANDES

Tiempo: 0° / 15° | Mayormente nublado

RN 40 (Nevado de Acay – km 4578): Transitable con mucha precaución. Máquinas de Vialidad trabajan en la zona.

RN 51: INTRANSITABLE por deslizamientos de laderas en la zona de El Alfarcito. Vialidad Nacional trabaja para su despeje.

DEPARTAMENTO LA CALDERA

Tiempo: 14° / 22° | Mayormente nublado, con probabilidad de tormentas

RN 9: Transitable con mucha precaución. Ruta angosta y de cornisa. Mantener distancia. Calzada resbaladiza.

DEPARTAMENTO CAPITAL

Tiempo: 15° / 24° | Parcialmente nublado, con probabilidad de tormentas

Transitar con precaución por autopistas.

ESTADO DE RUTAS PROVINCIALES – SALTA

DEPARTAMENTO ORÁN

RP 13, 18 y 19: Transitables con precaución por animales sueltos.

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

RP 46 y 54: Transitables con precaución por animales sueltos.

DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN

RP 25 y 35: Transitables con precaución. Calzada resbaladiza.

DEPARTAMENTO ANTA

RP 5, 29, 30, 41 y 54: Transitables con precaución. Animales sueltos en la zona.

DEPARTAMENTO CAFAYATE

RP 56 (Seclantás – Luracatao): Transitable con mucha precaución por falta de mantenimiento, calamina, pozos y bancos de arena. Atención en Abra de la Laguna por desniveles y acumulación de agua en banquina.

RP 53 (El Churcal): Transitar con precaución. Ruta angosta, calamina, pedregullo y bancos de arena.

DEPARTAMENTO CHICOANA

RP 33: Transitable con mucha precaución. Neblina y lloviznas por la mañana y al atardecer. Respetar velocidad máxima en Parque Nacional Los Cardones (60 km/h). Calzada con calamina y pozos por sectores.

DEPARTAMENTO LOS ANDES

RP 27: Transitable con mucha precaución. Lodazales y tránsito pesado.

DEPARTAMENTO IRUYA