La Secretaría de Tránsito de la Municipalidad de Salta desplegará un amplio operativo por la procesión de la parroquia León XIII.
Recolección normal, pero mercados y CCM cierran por el feriado
La Municipalidad de Salta difundió el cronograma de servicios municipales para el lunes 8 de diciembre, feriado por la Inmaculada Concepción.
La Municipalidad de Salta informó cómo será el cronograma de servicios previsto para este lunes 8, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado, al igual que sus dependencias, retomando la atención normal el martes 9.
La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos informa que la recolección domiciliaria de residuos será normal al igual que el servicio de barrido y limpieza de calles.
Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardias para sepelio.
Los mercados municipales funcionarán de la siguiente manera: el mercado San Miguel y su anexo de Pje. Miramar estarán cerrados.
El patio de las empanadas y el mercadito Evita estarán abiertos con atención normal, mientras que el mercadito Belgrano abrirá medio día, de 7 a 14.
Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informa que los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados. En cuanto a la formación en Educación Vial, solo funcionará la sede de calle Santa Fe de 8 a 12.
Desde la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis se indica que el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá de 8 a 12, solo urgencias. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” permanecerá cerrado, con guardias permanentes para atender a los animales internos. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el feriado.
Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se hace saber que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas. En tanto a los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.
En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.
En tanto, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva, para casos excepcionales. El lunes 8, estará de turno el Juzgado de 4° Nominación, a cargo del Dr. Justo Herrera.
El Registro Civil confirmó guardias de fin de semana largo. Habrá atención para la inscripción de nacimientos y defunciones hasta el lunes.
Este martes inicia la renovación para ingresantes a nivel inicial, alumnos que requieran su primera tarjeta y de aquellos que cursen los niveles primario y secundario.
Rige alerta amarilla en Salta: advierten por tormentas y viento fuerte hoy
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 7 de diciembre. Se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo en zonas altas.
Estado de rutas en Salta hoy: transitables con mucha precaución por probabilidad de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Navidad en el Mercado San Miguel: Arrancó la feria con rebajas en indumentaria y adornosSalta06/12/2025
Todos los sábados de diciembre habrá ofertas en ropa, calzado, juguetes y adornos navideños con precios desde 5.000 pesos.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.