Registro Civil activa guardias para fin de semana largo
El Registro Civil confirmó guardias de fin de semana largo. Habrá atención para la inscripción de nacimientos y defunciones hasta el lunes.Salta07/12/2025
La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, informó que durante este fin de semana largo se mantendrán las guardias de inscripciones de nacimientos y defunciones, y que el sábado y domingo estarán activas también las guardias de identificación.
Nacimientos y defunciones
Desde el sábado 6 al lunes 8 de diciembre se podrán inscribir, en la oficina del Hospital Materno Infantil, todos los nacimientos que se produzcan en ese nosocomio.
En tanto, en la sede central de Almirante Brown 160 se registrarán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado (clínicas, domicilios particulares u otros lugares), así como también las defunciones.
Identificaciones
El sábado y domingo estarán habilitadas las guardias de identificación en la sede central de Almirante Brown 160 y en el CDR del Hiper Libertad. A primera hora se entregarán 100 turnos para la atención al público.
La atención de las guardias comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles.
Costos y medios de pago
El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.
Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, según la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al iniciar el trámite.
Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.
Rige alerta amarilla en Salta: advierten por tormentas y viento fuerte hoy
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 7 de diciembre. Se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo en zonas altas.
Estado de rutas en Salta hoy: transitables con mucha precaución por probabilidad de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Navidad en el Mercado San Miguel: Arrancó la feria con rebajas en indumentaria y adornosSalta06/12/2025
Todos los sábados de diciembre habrá ofertas en ropa, calzado, juguetes y adornos navideños con precios desde 5.000 pesos.
El Gobierno de Salta, a través del Ministerio de Desarrollo Social y con el apoyo de UNICEF Argentina y RELAF, presentó el programa de Padrinazgo y Madrinazgo ante la Justicia y el Ministerio Público.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.