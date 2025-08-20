Cumplía prisión domiciliaria, lo allanaron y quiso quemar la droga

Se encontraba cumpliendo una condena por la comisión del mismo delito y en un allanamiento realizado en su domicilio, se secuestró sustancia estupefaciente, dinero y otros elementos de interés.

Judiciales20/08/2025

imagen ilustrativa

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó de forma provisional a un hombre de 49 años como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante la audiencia de imputación fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar. En tanto, desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga privado de su libertad.

A partir de una investigación de la Sección de Investigación Narcocriminal Sector N.º 44 de Embarcación, la fiscal Souto reunió los elementos de convicción necesarios para solicitar orden de detención, allanamiento y secuestro para un domicilio de barrio El Tucanazo de esa ciudad, ante la sospecha de que un hombre, quien se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria, estaría comercializando sustancias estupefacientes en el lugar.

En cumplimiento de la medida, personal policial debió hacer uso de la fuerza para ingresar, ya que el sospechoso opuso resistencia e intentó quemar envoltorios con sustancia en el sector de la cocina.

De la requisa personal y de los distintos ambientes del lugar, se secuestraron envoltorios y terrones de sustancia estupefaciente que fue identificada como cocaína y sus derivados, entre otros elementos.

