Cumplía prisión domiciliaria, lo allanaron y quiso quemar la droga

El juicio contra “la banda de los copitos” continúa con los alegatos de la fiscalíaJudiciales20/08/2025
Gabriela Baigún expondrá este miércoles los argumentos finales sobre el intento de asesinato a Cristina Kirchner.
Se encontraba cumpliendo una condena por la comisión del mismo delito y en un allanamiento realizado en su domicilio, se secuestró sustancia estupefaciente, dinero y otros elementos de interés.Judiciales20/08/2025
La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó de forma provisional a un hombre de 49 años como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Durante la audiencia de imputación fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar. En tanto, desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga privado de su libertad.
A partir de una investigación de la Sección de Investigación Narcocriminal Sector N.º 44 de Embarcación, la fiscal Souto reunió los elementos de convicción necesarios para solicitar orden de detención, allanamiento y secuestro para un domicilio de barrio El Tucanazo de esa ciudad, ante la sospecha de que un hombre, quien se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria, estaría comercializando sustancias estupefacientes en el lugar.
En cumplimiento de la medida, personal policial debió hacer uso de la fuerza para ingresar, ya que el sospechoso opuso resistencia e intentó quemar envoltorios con sustancia en el sector de la cocina.
De la requisa personal y de los distintos ambientes del lugar, se secuestraron envoltorios y terrones de sustancia estupefaciente que fue identificada como cocaína y sus derivados, entre otros elementos.
De la audiencia de debate, donde se juzgó a nueve operadoras del hogar, entre los meses de marzo y abril pasados, surgieron numerosos elementos probatorios que permitieron continuar la investigación.
El hecho ocurrió el 31 de agosto de 2023 en barrio Solidaridad de la ciudad de Salta, cuando el menor de 11 años ingresó sin vida al hospital, luego de haber sido golpeado por su progenitora.
La Justicia civil declaró la caducidad de la instancia por inactividad de Vialidad Nacional y archivó el reclamo iniciado en 2018.
El Tribunal Oral Federal rechazó recursos de la fiscalía y de la defensa de uno de los acusados. Serán juzgados cuatro exjefes de la Armada por la tragedia que dejó 44 muertos.
Un fallo judicial en General Roca, Río Negro, despertó el interés del abogado Napoleón Gambetta, quien en su columna en Aries, explicó el caso de un conductor que no obtuvo respuesta de su seguro tras un siniestro vial.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.