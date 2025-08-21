Cae la cúpula de HLB Pharma: detuvieron al empresario García Furfaro por muertes con fentanilo

El juicio contra “la banda de los copitos” continúa con los alegatos de la fiscalíaJudiciales20/08/2025
Gabriela Baigún expondrá este miércoles los argumentos finales sobre el intento de asesinato a Cristina Kirchner.
El dueño de HLB Pharma fue detenido por la PSA y Gendarmería en la causa que investiga 96 muertes. También apresaron a sus hermanos, su madre y directivos.Judiciales21/08/2025
El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue detenido este miércoles por la noche en el marco de la causa que investiga las 96 muertes por fentanilo contaminado. El juez federal Ernesto Kreplak ordenó su captura junto a la de toda la cúpula directiva y técnica de las empresas, quienes ya se encuentran tras las rejas.
Según supo Noticias Argentinas, la orden del juez también incluyó a los hermanos del empresario, Diego y Damián García; a su madre, Nilda Furfaro (vicepresidenta de HLB Pharma); y a directivos y responsables técnicos como el director general Javier Tchukran y los directores técnicos Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.
La decisión del juez Kreplak responde a un pedido de los fiscales federales, quienes calificaron el caso como un hecho de "criminalidad compleja" que involucra a un "conglomerado empresarial organizado". Las detenciones se produjeron tras meses de investigación y la aparición de pruebas contundentes.
El pedido de los fiscales: La medida fue solicitada por la fiscal federal María Laura Roteta y el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, quienes consideraron que existían graves falencias en los procesos de producción del medicamento.
Lotes investigados: La causa se centra en los posibles "desvíos de calidad" en los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo.
Pruebas forenses: La decisión se aceleró luego de que el Cuerpo Médico Forense encontrara un "nexo concausal" entre el fármaco adulterado y la muerte de los pacientes en 12 de 20 historias clínicas analizadas.
El operativo de detención, del que participaron Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se concretó luego de que la policía no encontrara a García Furfaro en su domicilio. Se espera que todos los detenidos presten declaración indagatoria en las próximas horas.
Con información de Noticias Argentinas
