Largas filas y reclamos en Salta por pensiones de discapacidad

Aumentan las quiebras personales en Salta: la mayoría son policías
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.
Cada mañana, decenas de vecinos hacen fila desde temprano para actualizar trámites y reclamar pagos que no recibieron.Salta21/08/2025Agustina Tolaba
Desde tempranas horas de la mañana, decenas de salteños se congregan frente a la oficina de la Superintendencia de servicios de Salud, en Belgrano 568, para realizar trámites vinculados a pensiones por discapacidad.
Muchas personas reclaman la suspensión de pagos incluso después de haber presentado todos los papeles correspondientes. Entre ellos, Rubén, cuya pensión fue dada de baja sin previo aviso, contó por Aries que su familia depende de ese ingreso para cubrir alimentos y necesidades básicas. Otro vecino, Roberto, denunció que la suspensión de pagos afecta directamente su vida cotidiana, al punto de dificultar el pago de servicios esenciales como luz y gas.
La atención en la Superintendencia de servicios de Salud se realiza de lunes a viernes de 8:30 a 13:00, con apenas dos empleados disponibles para atender a los vecinos, lo que genera largas esperas y un esquema improvisado de atención por orden de llegada. La situación se complica aún más ante la falta de turnos previos y la alta demanda de trámites.
El director de Vialidad Nacional aseguró que ya se resolvieron las trabas administrativas y de infraestructura que frenaron la obra, considerada la más grande de la Nación en la historia de Salta.
Casas confirmó que los trabajos de despeje de banquinas se intensificarán hasta los primeros días de septiembre, cuando se suspenderán por seguridad ante la gran circulación de fieles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
La Municipalidad de Salta pondrá en marcha un fondo para ayudar a las familias cuyos hijos necesiten atenderse en el hospital pediátrico de referencia nacional. El objetivo es acompañar a quienes deben viajar a Buenos Aires y aliviar los gastos que esa situación conlleva.
En esta oportunidad se pondrá en marcha un nuevo sistema de renovación automática para el ciclo 2026 para estudiantes de la ciudad de Orán y Tartagal. Las escuelas deberán informar los alumnos que cumplen con los requisitos para acceder a la renovación automática.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El candidato a senador por Fuerza Patria aseguró que no hay espacio para posiciones intermedias y cuestionó la postulación de Flavia Royón, exfuncionaria del actual Gobierno, en una lista opositora.
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
La Cámara baja tratará un proyecto que propone fijar el huso horario en -04 GMT, buscando un mejor aprovechamiento de la luz solar y una reducción del consumo energético.
En un streaming la candidata a senadora por el PV, Laura Cartuccia, generó una acalorada polémica al hablar de su situación económica. "La gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", afirmó.