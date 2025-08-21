Largas filas y reclamos en Salta por pensiones de discapacidad

Desde tempranas horas de la mañana, decenas de salteños se congregan frente a la oficina de la Superintendencia de servicios de Salud, en Belgrano 568, para realizar trámites vinculados a pensiones por discapacidad.

Muchas personas reclaman la suspensión de pagos incluso después de haber presentado todos los papeles correspondientes. Entre ellos, Rubén, cuya pensión fue dada de baja sin previo aviso, contó por Aries que su familia depende de ese ingreso para cubrir alimentos y necesidades básicas. Otro vecino, Roberto, denunció que la suspensión de pagos afecta directamente su vida cotidiana, al punto de dificultar el pago de servicios esenciales como luz y gas.

La atención en la Superintendencia de servicios de Salud se realiza de lunes a viernes de 8:30 a 13:00, con apenas dos empleados disponibles para atender a los vecinos, lo que genera largas esperas y un esquema improvisado de atención por orden de llegada. La situación se complica aún más ante la falta de turnos previos y la alta demanda de trámites.