El municipio cerró el 2025 con tasa de éxito de casi el 90% en mediaciones

La Municipalidad de Salta presentó el informe estadístico 2025 de la Dirección General de Mediación, que refleja el impacto positivo del servicio en la resolución de conflictos vecinales y familiares. Durante este año, el equipo de mediadores municipales trabajó sobre 1.098 expedientes, llevando adelante 2.352 audiencias y logrando 952 mediaciones cerradas, lo que representa una tasa de cierre del 87%.

Del total de casos abordados, la mayoría correspondió a conflictos de índole familiar, seguidos por otras problemáticas comunitarias. En cuanto al perfil de las personas solicitantes, se registró una mayor participación de mujeres, tanto en el inicio de los procesos de mediación como en la intervención general.

El informe también señala que, en promedio, cada expediente requirió dos audiencias, lo que da cuenta de un abordaje sostenido, con seguimiento y acompañamiento por parte de los mediadores. Asimismo, se destaca la intervención en 801 casos que involucraron a niños y adolescentes, garantizando un tratamiento adecuado y priorizando la protección de derechos.

En relación con situaciones de discapacidad y violencia familiar, intrafamiliar o de género, los registros muestran que estos casos representan un porcentaje menor del total, aunque cuentan con un tratamiento específico y articulado con las áreas correspondientes.

Desde la Municipalidad se invita a los vecinos a acercarse al Centro de Mediación Comunitaria más cercano a su domicilio para resolver sus diferencias de manera pacífica y constructiva.

Para consultas, los vecinos tienen disponible la línea de WhatsApp 3874120342.