Doble alerta por tormentas en Salta: el interior en naranja y Capital en amarillo

La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad de Salta invita a los vecinos a cerrar el año con una variada cartelera en el Teatro Municipal. Desde este viernes 26 hasta el martes 30 de diciembre.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas para este domingo 21 de diciembre. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y posible caída de granizo en distintas zonas de la provincia.Salta21/12/2025Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas meteorológicas por tormentas para gran parte de la provincia de Salta durante este domingo 21 de diciembre de 2025, con niveles de advertencia diferenciados entre el interior y el área metropolitana.
Según el reporte oficial, rige una alerta naranja para los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera. En estas zonas se prevén tormentas fuertes a localmente severas, con intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora, abundante caída de agua en cortos períodos y ocasional granizo. Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 80 y 150 milímetros.
En tanto, para la ciudad de Salta y áreas cercanas —incluyendo Cerrillos, Rosario de Lerma, La Viña, Guachipas, Chicoana (zona baja), La Caldera (zona baja) y sectores montañosos de Cafayate— se mantiene una alerta amarilla. En estas regiones se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas, ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y posible caída de granizo. Las precipitaciones acumuladas estimadas oscilan entre los 20 y 40 milímetros, con chances de superarse de forma puntual.
Desde el organismo nacional recomendaron a la población evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Las condiciones de inestabilidad podrían continuar durante las próximas horas, por lo que se solicita extremar las precauciones, especialmente en las zonas bajo alerta naranja.
El Registro Civil de Salta garantiza la atención ciudadana durante el feriado de Navidad. A través de guardias activas en la sede central y el Hospital Materno Infantil.
La campaña busca acompañar a quienes viven solos, llevando tiempo, escucha y solidaridad a hospitales y barrios durante Nochebuena y fin de año. Nicolás O’Brien, Director General de Adultos Mayores, destacó que la presencia y el tiempo compartido son el mejor regalo para quienes más lo necesitan.
El mandatario provincial llamó a la reflexión, la solidaridad y el diálogo, y deseó paz, unión y esperanza para todos los salteños, con un mensaje especial para quienes atraviesan momentos difíciles.
Salta: largas filas en fiambrerías y poca venta de pirotecnia
En la previa de Nochebuena, las mayores filas se registran en panaderías y fiambrerías del microcentro salteño, mientras que los locales de pirotecnia muestran menor afluencia.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.