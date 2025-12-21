Doble alerta por tormentas en Salta: el interior en naranja y Capital en amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas meteorológicas por tormentas para gran parte de la provincia de Salta durante este domingo 21 de diciembre de 2025, con niveles de advertencia diferenciados entre el interior y el área metropolitana.

Según el reporte oficial, rige una alerta naranja para los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera. En estas zonas se prevén tormentas fuertes a localmente severas, con intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora, abundante caída de agua en cortos períodos y ocasional granizo. Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 80 y 150 milímetros.

En tanto, para la ciudad de Salta y áreas cercanas —incluyendo Cerrillos, Rosario de Lerma, La Viña, Guachipas, Chicoana (zona baja), La Caldera (zona baja) y sectores montañosos de Cafayate— se mantiene una alerta amarilla. En estas regiones se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas, ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y posible caída de granizo. Las precipitaciones acumuladas estimadas oscilan entre los 20 y 40 milímetros, con chances de superarse de forma puntual.

Desde el organismo nacional recomendaron a la población evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Las condiciones de inestabilidad podrían continuar durante las próximas horas, por lo que se solicita extremar las precauciones, especialmente en las zonas bajo alerta naranja.