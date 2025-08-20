Salta: Largas filas por pensiones sin respuestas

Una mujer, que llegó a las 7 de la mañana, relató que algunos se amanecen allí para poder ser atendidos. Explicó que debe resolver un trámite relacionado con una carta que no le llegó. "Vengo desde mayo y estoy en la espera", relató. La mujer sufre de artrosis y contó que por las noches no puede dormir por el dolor de huesos.

Otro testimonio, de una señora que acudía por cuarta vez, evidencia la falta de respuestas. "No me llegó el correo ni la citación, dicen que sí, pero no es así y hasta el día de hoy no me puedo presentar con la documentación", aseguró al móvil de Multivisión.

En la Superintendencia de Salud, ubicada en Av. Belgrano 570, los salteños advierten que el plazo para renovar la pensión está muy cerca y temen perder el beneficio, que en algunos casos es el único ingreso familiar.