Salta: Comienza el juicio contra una mujer acusada de matar a su hijo de 11 años

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Lidia Raquel Cardozo, imputada como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo de 11 años.

El Tribunal estará conformado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, y según lo establecido, la audiencia se desarrollará entre este miércoles 20 de agosto y 9 de septiembre próximo, con la pesencia de alrededor de 60 testigos citados por las partes.

La investigación inició el 31 de agosto de 2023, cuando se reportó el ingreso de un niño sin signos vitales al hospital Papa Francisco de la ciudad de Salta, quien presentaba lesiones visibles en su cuerpo.

A partir de las numerosas medidas probatorias cumplidas, se pudo determinar que el menor, quien residía en la zona sudeste de la ciudad junto a su madre, sufrió una agresión física con un elemento contundente, que le generó una grave herida en la cabeza, la que derivó en su fallecimiento a los pocos minutos, por «TEC grave por lesión punzopenetrante», según concluye el informe de autopsia.

Entre los elementos de convicción necesarios citados para solicitar la elevación a juicio de la causa, se encuentran los análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testigos y otras diligencias realizadas con las que se logró identificar a la madre del menor como quien lo agredió y causó su deceso en el mes de agosto. Además, como quien, meses antes, lo agredió físicamente y le produjo lesiones que fueron denunciadas en el ámbito escolar.

Cabe recordar que en esta causa se constituyó como querellante, el padre del menor, quien se encuentra representado por abogados particulares.