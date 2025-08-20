Salta: Comienza el juicio contra una mujer acusada de matar a su hijo de 11 años

El juicio contra “la banda de los copitos” continúa con los alegatos de la fiscalíaJudiciales20/08/2025
Gabriela Baigún expondrá este miércoles los argumentos finales sobre el intento de asesinato a Cristina Kirchner.
El hecho ocurrió el 31 de agosto de 2023 en barrio Solidaridad de la ciudad de Salta, cuando el menor de 11 años ingresó sin vida al hospital, luego de haber sido golpeado por su progenitora.Judiciales20/08/2025
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Lidia Raquel Cardozo, imputada como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo de 11 años.
El Tribunal estará conformado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, y según lo establecido, la audiencia se desarrollará entre este miércoles 20 de agosto y 9 de septiembre próximo, con la pesencia de alrededor de 60 testigos citados por las partes.
La investigación inició el 31 de agosto de 2023, cuando se reportó el ingreso de un niño sin signos vitales al hospital Papa Francisco de la ciudad de Salta, quien presentaba lesiones visibles en su cuerpo.
A partir de las numerosas medidas probatorias cumplidas, se pudo determinar que el menor, quien residía en la zona sudeste de la ciudad junto a su madre, sufrió una agresión física con un elemento contundente, que le generó una grave herida en la cabeza, la que derivó en su fallecimiento a los pocos minutos, por «TEC grave por lesión punzopenetrante», según concluye el informe de autopsia.
Entre los elementos de convicción necesarios citados para solicitar la elevación a juicio de la causa, se encuentran los análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testigos y otras diligencias realizadas con las que se logró identificar a la madre del menor como quien lo agredió y causó su deceso en el mes de agosto. Además, como quien, meses antes, lo agredió físicamente y le produjo lesiones que fueron denunciadas en el ámbito escolar.
Cabe recordar que en esta causa se constituyó como querellante, el padre del menor, quien se encuentra representado por abogados particulares.
Se encontraba cumpliendo una condena por la comisión del mismo delito y en un allanamiento realizado en su domicilio, se secuestró sustancia estupefaciente, dinero y otros elementos de interés.
De la audiencia de debate, donde se juzgó a nueve operadoras del hogar, entre los meses de marzo y abril pasados, surgieron numerosos elementos probatorios que permitieron continuar la investigación.
La Justicia civil declaró la caducidad de la instancia por inactividad de Vialidad Nacional y archivó el reclamo iniciado en 2018.
El Tribunal Oral Federal rechazó recursos de la fiscalía y de la defensa de uno de los acusados. Serán juzgados cuatro exjefes de la Armada por la tragedia que dejó 44 muertos.
Un fallo judicial en General Roca, Río Negro, despertó el interés del abogado Napoleón Gambetta, quien en su columna en Aries, explicó el caso de un conductor que no obtuvo respuesta de su seguro tras un siniestro vial.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.