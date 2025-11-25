Los jueces rechazaron los planteos de Luque y Cosachov y confirmaron que deberán enfrentar el debate oral por la supuesta negligencia en la internación domiciliaria del astro, fallecido el 25 de noviembre de 2020.
Roblox: Primera condena por grooming en Mendoza
La Justicia de Mendoza dictó la primera condena por el delito de grooming ocurrido en la plataforma de videojuegos Roblox.Judiciales25/11/2025
Un hombre fue el primer condenado en la provincia de Mendoza por grooming en la plataforma de videojuegos Roblox, luego de confesar en el juicio abreviado que acosó a una menor, de 13 años y elsujeto ya tenía una acusación desde 2021 por difundir fotos de niños.
El juez Marco Martinelli, integrante del Juzgado Penal Colegiado N°1 de Tunuyán, homologó el acuerdo entre Benjamín Elías Marín Mendoza y el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Flavio D'amore, de que el acusado sea condenado a tres años de cárcel por haber acosado a una adolescente en Roblox.
Según se destaca en la publicación del medio MDZ, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Marín Mendoza fue sentenciado por el delito de distribución de imágenes de explotación sexual o abuso sexual infantil.
Como ocurrió en otros casos, el acusado se conectó a la plataforma virtual para acceder a la comunicación con los menores y allí empezó a entablar la “relación de amistad” con la niña. Tras acceder a su WhatsApp, Marín Mendoza le exigió fotos íntimas a la damnificada.
Durante un prolongado lapso de tiempo, el acusado recibió contenido por parte de la menor, hasta que su madre accedió a las conversaciones y eso permitió constatar que se trataba de un caso de grooming, por lo que realizó la denuncia correspondiente.
En las últimas horas se logró el acuerdo luego de que el acusado haya confesado que se contactó con la menor a través de la plataforma y que, tras engañarla, logró obtener su número de celular y por esa vía le pidió las fotos.
Se trata de la primera condena de esta índole que se conoce en Mendoza, provincia que se suma a otras que ya penaron a diversos acusados por grooming en plataformas de videojuegos.
Un dato que trascendió en la causa es que Marín Mendoza ya había sido acusado en 2021 por difundir fotos de menores a través de una plataforma dependiente de Google. El dato fue aportado por la ONG norteamericana National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).
Alerta con Roblox
Actualmente Roblox cuenta con más de 350 millones de usuarios en todo el mundo y, según la última estadística, el 40% de los usuarios son menores de 12 años.
Frente a este escenario, muchos de los acosadores aprovechan la vulnerabilidad de los niños y adolescentes para hacerse pasar como par, entablar conversaciones y luego exigirles contenido íntimo.
En la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias se logró en las escuelas el bloqueó de la plataforma de videojuego Roblox para que los alumnos no pueda acceder al sistema dentro de las aulas.
Con información de Noticias Argentinas
