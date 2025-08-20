Ezequiel Medrán es el entrenador elegido por la dirigencia sabalera para reemplazar a Martín Minella y en las próximas horas será oficializado como DT de Colón.
Con el debut de Mastantuono, Real Madrid puso primera y le ganó a Osasuna en el arranque de LaLiga
La "Casa Blanca" derrotó al cuadro de Pamplona por 1-0, gracias a un gol de penal de Kylian Mbappé. El ex jugador de River ingresó a los 68 minutos en lugar de Brahim Díaz.Deportes20/08/2025
El Real Madrid comenzó su camino en LaLiga con un triunfo ajustado frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu. Fue 1-0 en la apertura del torneo, en una noche en la que el principal atractivo estuvo en la primera aparición de Franco Mastantuono con la camiseta blanca.
El conjunto de Xabi Alonso mostró una versión deslucida durante la etapa inicial: pese al dominio territorial, apenas inquietó con remates lejanos de Dean Huijsen y Éder Militao, ante un rival que se cerró atrás y le cerró todos los caminos.
La acción que cambió el encuentro llegó al inicio del segundo tiempo. Mbappé desbordó por derecha, enganchó y cayó dentro del área tras la barrida de Juan Cruz. El árbitro no dudó y sancionó penal, que el francés transformó en gol para destrabar el marcador.
A los 18 minutos del complemento, el Bernabéu explotó cuando Alonso mandó a la cancha a Mastantuono. El ex River fue recibido con una gran ovación y se ubicó por el sector derecho del ataque, mostrando rápidamente destellos de calidad: un centro suyo casi termina en gol de Aurelien Tchouameni.
Con esta victoria, no solo consiguieron otro trofeo, sino que le concedieron la clasificación a Las Leonas a los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en 2027. En el plantel campeón se destaca la presencia de la salteña Bárbara Raposo
El "Rojo" buscará revertir el 1-0 sufrido en la ida y meterse entre los ocho mejores del torneo continental. El equipo de Avellaneda atraviesa un presente complicado, pero confía en hacerse fuerte en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
El "Pincha" recibe este miércoles al conjunto paraguayo con la chance de meterse en los cuartos de final. Con la ventaja obtenida en la ida, el equipo de Eduardo Domínguez se ilusiona con seguir avanzando en el torneo continental.
El "Fortín" derrotó al "Tricolor" 2 a 0 en el José Amalfitani, gracias al gol de Maher Carrizo y de Galvan. Los dirigidos por Guillermo se metieron en la siguiente instancia.
Con un final de película, Racing le ganó a Peñarol en el último suspiro y se metió en cuartos de LibertadoresDeportes20/08/2025
La "Academia" derrotó 3 a 1 al "Carbonero". 'Maravilla' Martinez por duplicado y Franco Pardo en el tercer minuto de descuento marcaron los goles de los dirigidos por Costas, mientras que Herrera había puesto el empate transitorio. Con este resultado, el conjunto argentino se llevó la serie.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Zonda en Salta: investigan la muerte de un motociclista al lado del Martearena
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
La Justicia anuló el veto la ley de Emergencia en Discapacidad: análisis jurídico de la Dra. Toyos
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.