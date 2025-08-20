Con el debut de Mastantuono, Real Madrid puso primera y le ganó a Osasuna en el arranque de LaLiga

El Real Madrid comenzó su camino en LaLiga con un triunfo ajustado frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu. Fue 1-0 en la apertura del torneo, en una noche en la que el principal atractivo estuvo en la primera aparición de Franco Mastantuono con la camiseta blanca.

El conjunto de Xabi Alonso mostró una versión deslucida durante la etapa inicial: pese al dominio territorial, apenas inquietó con remates lejanos de Dean Huijsen y Éder Militao, ante un rival que se cerró atrás y le cerró todos los caminos.

La acción que cambió el encuentro llegó al inicio del segundo tiempo. Mbappé desbordó por derecha, enganchó y cayó dentro del área tras la barrida de Juan Cruz. El árbitro no dudó y sancionó penal, que el francés transformó en gol para destrabar el marcador.

A los 18 minutos del complemento, el Bernabéu explotó cuando Alonso mandó a la cancha a Mastantuono. El ex River fue recibido con una gran ovación y se ubicó por el sector derecho del ataque, mostrando rápidamente destellos de calidad: un centro suyo casi termina en gol de Aurelien Tchouameni.