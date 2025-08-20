La Municipalidad de Orán implementó una medida para ponerle un freno a la venta y exhibición de animales en la vía pública.
Salta abre concursos para tres nuevos cargos judiciales en el Metán
El Consejo de la Magistratura convocó a postulantes para cubrir jueces de Garantías, Civil y Comercial, y Civil de Personas y Familia en la Circunscripción Metán, con inscripciones desde septiembre.Municipios20/08/2025Agustina Tolaba
El Consejo de la Magistratura de Salta convocó a concurso público para seleccionar postulantes a tres cargos de jueces en el Distrito Judicial del Sur, Circunscripción Metán. Las convocatorias, publicadas en el Boletín Oficial, se realizan a pedido del gobernador de la provincia.
Los cargos son:
- Juez de Primera Instancia de Garantías de Primera Nominación
- Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación
- Juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Segunda Nominación
Los interesados deberán cumplir con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, y podrán presentar la documentación en la sede del Consejo de la Magistratura, Avda. Bolivia 4671, Ciudad Judicial de Salta, o en las Secretarías Administrativas de los Distritos Judiciales de Metán, Joaquín V. González, Orán y Tartagal, de 8:00 a 13:00 horas, con turno previo.
Los cronogramas de inscripción y evaluación son los siguientes:
- Juez de Garantías y Juez Civil y Comercial: inscripción del 1 al 12 de septiembre; entrevistas escritas y orales en octubre y noviembre, con resolución final entre el 4 y 11 de noviembre.
- Juez Civil de Personas y Familia: inscripción del 22 de septiembre al 3 de octubre; entrevistas escritas y orales entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre, con resolución final hasta el 10 de diciembre.
Toda la información, formularios de inscripción y enunciados temáticos de los cargos estarán disponibles en el portal digital del Consejo de la Magistratura: www.cmagistraturasalta.gov.ar
Salta: Una maestra usó un rebenque contra su colega y quedó grabado
Un video viral muestra a dos maestras de Santa Victoria Este en un lamentable incidente que generó preocupación. Quienes estaban en el lugar, en lugar de detenerlas, las alentaban a seguir la pelea.
Un temblor sacudió Orán y se sintió en Tartagal
Un sismo leve sacudió el norte de Salta en la madrugada de este lunes. El temblor, con epicentro cerca de Orán, se sintió en varias localidades de la región, según la información oficial del INPRES.
Convocan a concurso para cubrir un cargo de juez en Tartagal
El Consejo de la Magistratura abrió el proceso de selección, según la Resolución Nº 2094, con inscripciones del 19 de agosto al 1° de septiembre.
Viaducto El Toro se prepara para el homenaje a la Madre Tierra
Este domingo, la tradicional Ceremonia de la Pachamama se celebra en el Viaducto El Toro, una actividad que busca honrar a la Madre Tierra.
Denuncian que la Intendenta de Yrigoyen se pasa de “gira en gira” y les niega $18.000 de aumento
Por Aries, Carla González cuestionó la ausencia de la intendenta Soledad Cabrera y denunció que el municipio prioriza gastos en viajes mientras rechaza otorgar aumentos a los trabajadores.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Zonda en Salta: investigan la muerte de un motociclista al lado del Martearena
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
La Justicia anuló el veto la ley de Emergencia en Discapacidad: análisis jurídico de la Dra. Toyos
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.