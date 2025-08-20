Salta abre concursos para tres nuevos cargos judiciales en el Metán

El Consejo de la Magistratura de Salta convocó a concurso público para seleccionar postulantes a tres cargos de jueces en el Distrito Judicial del Sur, Circunscripción Metán. Las convocatorias, publicadas en el Boletín Oficial, se realizan a pedido del gobernador de la provincia.

Los cargos son:

Juez de Primera Instancia de Garantías de Primera Nominación

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación

Juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Segunda Nominación

Los interesados deberán cumplir con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, y podrán presentar la documentación en la sede del Consejo de la Magistratura, Avda. Bolivia 4671, Ciudad Judicial de Salta, o en las Secretarías Administrativas de los Distritos Judiciales de Metán, Joaquín V. González, Orán y Tartagal, de 8:00 a 13:00 horas, con turno previo.

Los cronogramas de inscripción y evaluación son los siguientes:

Juez de Garantías y Juez Civil y Comercial: inscripción del 1 al 12 de septiembre; entrevistas escritas y orales en octubre y noviembre, con resolución final entre el 4 y 11 de noviembre.

Juez Civil de Personas y Familia: inscripción del 22 de septiembre al 3 de octubre; entrevistas escritas y orales entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre, con resolución final hasta el 10 de diciembre.

Toda la información, formularios de inscripción y enunciados temáticos de los cargos estarán disponibles en el portal digital del Consejo de la Magistratura: www.cmagistraturasalta.gov.ar