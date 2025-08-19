Villa Palacios: Por el viento Zonda cayó un árbol, y un auto se salvó por centímetros de ser aplastado

El incidente ocurrió alrededor de las 6:15 de la mañana en una de las zonas más afectadas por el viento Zonda en Salta. El árbol, que se desplomó sobre la avenida del Trabajo, también cortó cables y derribó un poste de luz.

Por fortuna, el tronco y los postes cayeron justo al lado de un automóvil que estaba estacionado, sin causar daños mayores al vehículo ni a su dueño.

Según consignó el sitio Informate Salta, las autoridades confirmaron que, pese a la magnitud del hecho, no se registraron lesionados.