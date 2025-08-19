Villa Palacios: Por el viento Zonda cayó un árbol, y un auto se salvó por centímetros de ser aplastado

Por acción del fuerte viento en la madrugada, un árbol de gran porte cayó sobre la avenida del Trabajo, en el barrio de zona sur de la capital salteña.

Salta19/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

cayó árbol en villa palacios

El incidente ocurrió alrededor de las 6:15 de la mañana en una de las zonas más afectadas por el viento Zonda en Salta. El árbol, que se desplomó sobre la avenida del Trabajo, también cortó cables y derribó un poste de luz.

Por fortuna, el tronco y los postes cayeron justo al lado de un automóvil que estaba estacionado, sin causar daños mayores al vehículo ni a su dueño.

Según consignó el sitio Informate Salta, las autoridades confirmaron que, pese a la magnitud del hecho, no se registraron lesionados.

