Cortes programados de EDESA por obras de ampliación y renovación esta semana

La empresa EDESA informó que este lunes 3 de noviembre se realizarán trabajos de ampliación y renovación de la red eléctrica en el marco del Plan de Inversión 2025. Las tareas comenzarán a las 8:00 y se extenderán por cuatro horas en diferentes localidades de la provincia.

En San Lorenzo, las interrupciones afectarán la zona de Finca Castellanos, barrio Riberas de San Lorenzo, Castellanos Cobcer, 6 Lotes Castellanos y sectores aledaños. El motivo es la ampliación de la red de media tensión.

Para el martes 4 de noviembre, los cortes continuarán desde las 8:00 en el barrio La Ciénaga, Bombeo Peñalba y Jardines de San Lorenzo, así como en el barrio Almudena de Salta Capital y calles cercanas a Peñón de Gibraltar, donde se ejecutará la renovación de la red.

El miércoles 5, los trabajos se trasladarán a la zona comprendida entre La Merced y San Agustín, afectando barrios como Cerrito, San Nicolás, Virgen del Valle, Santa Rosa de Lima, Liniers y Mataderos. Finalmente, el viernes 7 las tareas alcanzarán a La Viña, en fincas El Carmen, Las Costas, El Zapallar y El Infiernillo.

Desde la empresa recordaron que los cortes programados son necesarios para garantizar la mejora continua del servicio y la seguridad en las instalaciones eléctricas.