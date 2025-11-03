Este jueves 6 de noviembre se llevará a cabo el 2° Reciclatón en la ciudad. Será en el Parque Sur de 9 a 17 horas, donde se podrán depositar aparatos electrónicos, papel, cartón y aceite vegetal usado.
Cortes programados de EDESA por obras de ampliación y renovación esta semana
EDESA anunció interrupciones programadas del servicio eléctrico desde este lunes 3 de noviembre en distintas zonas de Salta, San Lorenzo y La Viña. Las tareas forman parte del plan de inversión 2025.Salta03/11/2025Ivana Chañi
La empresa EDESA informó que este lunes 3 de noviembre se realizarán trabajos de ampliación y renovación de la red eléctrica en el marco del Plan de Inversión 2025. Las tareas comenzarán a las 8:00 y se extenderán por cuatro horas en diferentes localidades de la provincia.
En San Lorenzo, las interrupciones afectarán la zona de Finca Castellanos, barrio Riberas de San Lorenzo, Castellanos Cobcer, 6 Lotes Castellanos y sectores aledaños. El motivo es la ampliación de la red de media tensión.
Para el martes 4 de noviembre, los cortes continuarán desde las 8:00 en el barrio La Ciénaga, Bombeo Peñalba y Jardines de San Lorenzo, así como en el barrio Almudena de Salta Capital y calles cercanas a Peñón de Gibraltar, donde se ejecutará la renovación de la red.
El miércoles 5, los trabajos se trasladarán a la zona comprendida entre La Merced y San Agustín, afectando barrios como Cerrito, San Nicolás, Virgen del Valle, Santa Rosa de Lima, Liniers y Mataderos. Finalmente, el viernes 7 las tareas alcanzarán a La Viña, en fincas El Carmen, Las Costas, El Zapallar y El Infiernillo.
Desde la empresa recordaron que los cortes programados son necesarios para garantizar la mejora continua del servicio y la seguridad en las instalaciones eléctricas.
La Patrulla Ambiental labró 11 actas de infracción en distintos barrios de Salta capital. Las multas se aplicaron por arrojo ilegal de basura, escombros y por quema de residuos a cielo abierto.
Hoy inicia en la capital salteña la Semana del Sándwich, una iniciativa para impulsar la gastronomía local. Hasta el 7 de noviembre, locales adheridos ofrecen promociones y descuentos exclusivos..
Selección del Defensor del Pueblo: La Comisión remitió las impugnaciones y se reúne este viernesSalta03/11/2025
Así lo resolvió el pasado 31 de octubre, momento en el que los miembros tomaron conocimiento de las respuestas a las notificaciones enviadas a los postulantes.
Suben las cuotas del coseguro de ATSA en Salta
La cuota general se actualizará a $72.100, mientras que monotributistas y particulares afrontarán $133.400, según la resolución publicada en el Boletín Oficial.
El servicio se brindará de lunes a jueves, hasta el 6 de noviembre, de 9:30 a 12:30. Se pide llevar a las mascotas con correa y bozal.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.