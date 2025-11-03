Este jueves 6 de noviembre se llevará a cabo el 2° Reciclatón en la ciudad. Será en el Parque Sur de 9 a 17 horas, donde se podrán depositar aparatos electrónicos, papel, cartón y aceite vegetal usado.
Boleto Solidario Municipal: Este lunes inicia la recarga para grupos vulnerables
El beneficio es para embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos y víctimas de violencia. El trámite se puede realizar hasta el 14 de noviembre en los puntos habilitados.Salta03/11/2025
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad inicia como cada mes la recarga del boleto solidario. Del lunes 3 al viernes 14 de noviembre, la carga se efectuará en el Hospital Público Materno Infantil, Centro Integradores Comunitarios y Centro Cívico Municipal.
El beneficio es para vecinos con domicilio en la capital salteña y destinado exclusivamente a mujeres embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos y víctimas de violencia.
El cronograma será el siguiente:
Lunes 3 de noviembre: Hospital Materno Infantil de 9 a 12
Dirección: Sarmiento 1301
Martes 4 de noviembre: CIC de Solidaridad de 9 a 12
Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad
Miércoles 5 de noviembre: CIC de Santa Cecilia de 9 a 12
Dirección: Manzana 7 Lote 1 de Bº Santa Cecilia
Jueves 6 de noviembre: CIC Constitución de 9 a 12
Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N
Lunes 10 de noviembre: CIC de Asunción de 9 a 12
Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).
Martes 11 de noviembre: CIC de Unión de 9 a 16
Dirección: Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión.
Miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre: Centro Cívico Municipal de 9 a 16
Dirección: Av Paraguay 1240
Quienes deseen sumarse al programa municipal, los requisitos son los siguientes:
EMBARAZADAS:
No tener obra social
Presentar la fotocopia del carnet de control emitido por el Hospital Público
Fotocopia del DNI
Tener la tarjeta Saeta
Este beneficio es desde los 3 meses de gestación hasta los 3 años del niño.
PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO:
No tener obra social
Presentar DNI del beneficiario
Fotocopia del DNI del padre o tutor
Certificado médico del Hospital Público
Tener 2 tarjetas Saeta
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR:
Presentar el DNI del beneficiario
Fotocopia de la última denuncia policial
Tener la tarjeta Saeta
Para mayor información comunicarse al teléfono 4160900 interno 1640 o bien acercarse hasta el Centro Cívico Municipal ubicado en Av. Paraguay 1240.
La Patrulla Ambiental labró 11 actas de infracción en distintos barrios de Salta capital. Las multas se aplicaron por arrojo ilegal de basura, escombros y por quema de residuos a cielo abierto.
Hoy inicia en la capital salteña la Semana del Sándwich, una iniciativa para impulsar la gastronomía local. Hasta el 7 de noviembre, locales adheridos ofrecen promociones y descuentos exclusivos..
Selección del Defensor del Pueblo: La Comisión remitió las impugnaciones y se reúne este viernesSalta03/11/2025
Así lo resolvió el pasado 31 de octubre, momento en el que los miembros tomaron conocimiento de las respuestas a las notificaciones enviadas a los postulantes.
Suben las cuotas del coseguro de ATSA en Salta
La cuota general se actualizará a $72.100, mientras que monotributistas y particulares afrontarán $133.400, según la resolución publicada en el Boletín Oficial.
El servicio se brindará de lunes a jueves, hasta el 6 de noviembre, de 9:30 a 12:30. Se pide llevar a las mascotas con correa y bozal.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.